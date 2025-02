Benjamín Rojas reveló quién es el responsable del regreso de Erreway

Pasaron más de 20 años desde que Erreway , la banda salida de la icónica novela juvenil Rebelde Way y formada por Luisana Lopilato , Camila Bordonaba , Benjamín Rojas y Felipe Colombo , conquistó el corazón de miles de fanáticos con su música que trascendió fronteras y continentes.

Cuando parecía que aquel fenómeno había quedado en el pasado, la sorpresa emocionó a los fans: la banda vuelve a los escenarios. El encargado de contar los detalles de cómo se gestó esta reunión fue Rojas, quien no pudo disimular su emoción al hablar del regreso de la banda que en su momento fue un fenómeno mundial. En una entrevista con La Noche Perfecta, el actor recordó cómo nació la idea.

“Fue Felipe quien me llamó un día y me dijo: ‘Fijate, puede ser’. Y ahí empezó todo. La única forma de que esto funcionara era que estuviéramos todos, porque Erreway es una banda, es una historia que vivimos juntos”, explicó Rojas, con nostalgia en la mirada, ante las consultas de Sebastián Wainraich. Pero el entusiasmo inicial traía consigo una gran incógnita: ¿qué pasaría con Luisana y Camila? Una viviendo en el extremo norte del continente y la otra radicada en la Patagonia y alejada totalmente del mundo del espectáculo.

Embed - Benjamín Rojas contó cómo se gestó el regreso de Erreway y qué pasó con Luisana Lopilato

Luisana Lopilato, una de las figuras más queridas del grupo, era el gran desafío. Actualmente, la actriz está instalada en Canadá junto con su familia y con una agenda cargada de compromisos profesionales. “Hablamos con ella y nos dijo que le encantaría, pero que era imposible. Está a full con su carrera, va a filmar dos películas grandes y no le da el tiempo. Pero nos apoya en todo y seguro se suma en algún momento”, reveló el actor a la vez que dejó abierta la puerta para una posible participación de la actriz en el futuro.

El caso de Camila Bordonaba fue aún más particular. La actriz y cantante había elegido alejarse completamente de los medios y llevar una vida más tranquila en el sur de la Argentina, lejos del ruido de la fama. “Había que encontrarla”, dijo Rojas entre risas, dando a entender que no fue una tarea fácil.

La historia de cómo contactaron nuevamente a Luisana Lopilato y a Camila Bordonaba

“Una estaba en Hollywood y la otra… bueno, no sabíamos bien dónde estaba”, bromeó Benjamín Rojas al describir el desafío que fue reunir nuevamente a la banda. Pero la espera valió la pena: cuando finalmente lograron contactarla, Camila Bordonaba no dudó en decir que sí.

Rebelde-Way-Camila.jpg

Con las piezas acomodadas, solo quedaba un paso: volver a los escenarios. Y la noticia no pudo ser mejor para los fanáticos. Erreway ya tiene confirmadas presentaciones en España, Chile, Uruguay y Perú, con la posibilidad de que más países se sumen a medida que avancen los preparativos. “La gira es un regalo de la vida. Nos encantaría irnos un año entero de tour, pero ya no tenemos veinte… así que vamos acomodando las fechas como podemos”, confesó Rojas, con la emoción de quien revive un sueño que alguna vez creyó terminado.

Con una trama nunca antes vista, Rebelde Way fue una de las telenovelas juveniles de mayor furor no solo en Latinoamérica, sino también en Europa. Con 2 temporadas de duración, se centraba en las experiencias y relaciones de cuatro adolescentes en el exclusivo Elite Way School, un colegio de máximo prestigio en Buenos Aires, fascinando a más de una generación. Aún hoy, muchos seguidores recuerdan con cariño a los personajes.

“¡Estamos felices de anunciar este reencuentro y con muchas ganas de volver a vernos y disfrutar de un show increíble que estamos preparando con mucha emoción y alegría! Nos vemos pronto. Camila, Benja y Felipe”, se lee en el mensaje que acompañaba el anuncio de uno de los fenómenos adolescentes más poderosos. Así, con nostalgia, alegría y un poco de vértigo, Erreway se prepara para reencontrarse con su público y revivir aquella historia que marcó a toda una generación.