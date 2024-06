Billie Eilish establece un nuevo récord en Spotify

"Lo que ella y Finneas (su hermano y colaborador) lograron desde 2016 es bastante notable y todo esto a la edad de 22 años", matizó el directivo.

billie-eilish.jpg Billie Eilish bate un nuevo récord en Spotify

Actualmente, la artista cuenta con ocho canciones que tienen reproducciones millonarias en las plataformas de streaming: Lovely, Bad Guy, When the Party's Over, Everything I Wanted, Ocean Eyes, Happier Than Ever, I Don't Wanna Be You Anymore y Bury a Friend.

Billie Eilish: la sensación musical que redefinió una G¡generación

Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, nacida el 18 de diciembre de 2001 en Los Ángeles, California, emergió como una de las figuras más influyentes de la música contemporánea. Desde su ascenso meteórico, Eilish capturó la atención del mundo con su estilo único y su habilidad para conectar con una audiencia global.

La carrera de Billie Eilish despegó a una edad temprana cuando, en 2015, subió la canción "Ocean Eyes" a SoundCloud. Escrita y producida por su hermano Finneas O'Connell, la canción rápidamente se viralizó, atrayendo la atención de medios y sellos discográficos. "Ocean Eyes" no solo mostró la capacidad vocal de Eilish, sino también su habilidad para transmitir emociones profundas, una característica que definiría su música.

En 2017, Eilish lanzó su EP debut, "Don't Smile at Me", que incluyó éxitos como "Bellyache" y "idontwannabeyouanymore". El EP fue un éxito comercial y crítico, estableciendo a Eilish como una estrella emergente. Con una mezcla de pop, electrónica y un toque oscuro, su música ofrecía una perspectiva fresca y honesta sobre temas como la ansiedad, la depresión y el amor.

billie eilish2.jpg

El verdadero impacto de Eilish se sintió con el lanzamiento de su álbum debut, "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?", en 2019. El álbum, que incluía sencillos como "Bad Guy" y "Bury a Friend", debutó en el número uno en el Billboard 200 y la consolidó como una fuerza dominante en la música. "Bad Guy" en particular se convirtió en un himno, alcanzando el número uno en múltiples países y ganando numerosos premios.

A lo largo de su carrera, Eilish acumuló una impresionante cantidad de premios. En los Grammy de 2020, hizo historia al ganar las cuatro categorías principales: Mejor Artista Nuevo, Álbum del Año, Canción del Año y Grabación del Año. Su estilo distintivo y su autenticidad resonaron profundamente con los fanáticos, especialmente entre los jóvenes.

Impacto y legado de Billie Eilish



Embed

Más allá de su música, Billie Eilish se convirtió en una voz importante en temas sociales y de salud mental. Abiertamente habló sobre sus propias luchas con la depresión y el síndrome de Tourette, y utiliza su plataforma para abogar por la aceptación y la comprensión. Su estilo único, tanto en la moda como en la música, desafía las normas tradicionales de la industria, promoviendo la autoexpresión sin límites.

En 2022, Eilish se convirtió en la intérprete más joven en escribir y grabar una canción para una película de James Bond con "No Time to Die", la cual ganó el premio Óscar a Mejor Canción Original. Este logro, junto con su récord de cien millones de oyentes mensuales en Spotify a los 22 años, solidifica su estatus como una de las artistas más influyentes de su generación.