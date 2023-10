Bizarrap confirmó quien será el invitado de la misteriosa session #57

Potenciado por el cambio de su nombre en las redes donde pasó a llamarse "Bizapop", en los últimos días comenzó una danza de rumores y especulaciones en las redes socialess a partir de las potenciales pistas que ofrecía esta pieza audiovisual.

El video fue dirigido por "Jaime Jones", mejor conocido como Louta, en una historia que escribieron juntos y que apela a referencias de Hollywood como el filme “El Lobo de Wall Street” de Martin Scorsese.

bizarrap 1200x678.jpg El increíble video de Bizarrap fue tendencia y superó las 3 millones de visitas en algunas horas.

Biza aparece arengando desde un escritorio a un montón de oficinistas bebedores que prestan tareas en la ficticia “Bizarrap Records”, destinatarios de un discurso al estilo del personaje encarnado por Leonardo Di Caprio.

“Les quiero contar algo, algo que no es muy bueno y por eso estoy acá: para contarles que… ¡llegamos a 8.500 reproducciones en Spotify! Ganamos, volvimos a ganar y vamos a seguir ganando”, les dice a sus súbditos hasta que es interrumpido por Francella, caracterizado como un hombre de la industria musical que representa que lo interpela sobre su recorrido hasta el estrellato y los caminos posibles dentro del negocio.

La pista -y el invitado- que no fue

Si por algo suele ser conocido Bizarrap, además de por sus sesiones que acumulan números históricos de reproducciones, es por jugar al misterio en todos sus anuncios. Suele hacer trailers de sus próximas sesiones y siempre deja alguna pista de lo que vendrá, al igual que hace en sus redes sociales.

En este caso, una de las primeras teorías apuntó a la potencial aparición de Justin Bieber en la próxima session, en lo que sería algo histórico para el productor argentino. Para esta hipótesis se amparan en que durante la escena de Biza y Francella, aparece un disco de oro en la pared y se puede observar la cara de Justin. Ese es el tipo de pistas que Bzrp suele otorgar en sus videos.

En otro momento, Bizarrap se acomoda el reloj y la toma enfoca el horario, y es el mismo que aparece en un video de Justin (la canción "What do you mean"). También hubo referencias a que "El Lobo de Wall Street" cuenta la historia de Jordan Belfort, que comparte iniciales con Justin; y a que hace poco Biza subió una foto en donde se podía observar un disco del músico.

Sin embargo, finalmente, el video será con Milo J y se terminó la especulación... ¿O se habrá tratado de un "easter egg" que nos prepare un adelanto?