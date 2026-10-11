Cambios drásticos en América: la decisión que tomarían con sus periodistas en vivo

América implementaría un cambio en la forma de trabajar de sus periodistas durante las transmisiones en vivo. La medida buscaría impedir que conductores y panelistas utilicen sus teléfonos celulares mientras están al aire, una práctica que habría generado malestar entre los directivos de la señal. La información fue revelada por Angie Balbiani en Puro Show, donde aseguró que la nueva disposición ya habría sido comunicada a los trabajadores del canal.

“Le pidieron a panelistas y conductores que dejen de mirar el celular”, afirmó la integrante del programa de espectáculos. Luego explicó que la decisión ya comenzaría a notarse en pantalla y que los televidentes podrían advertir una mayor atención de quienes aparecen frente a cámara. “Si ponen América se van a dar cuenta que están extremadamente atentos a cámara ”, sostuvo, antes de precisar que los teléfonos habrían quedado prohibidos dentro de los estudios por indicación de las autoridades.

Según el relato de la comunicadora, la orden se habría comunicado el jueves y respondería al descontento con las distracciones durante las emisiones. La panelista ironizó sobre el mensaje que habría circulado desde los niveles superiores de la empresa: “Estoy cansada de que estén distraídos mientras que están trabajando. No más celulares en los estudios de América ”, expresó. De esta manera, dio cuenta de una disposición que modificaría una costumbre extendida entre quienes participan de los programas de actualidad y entretenimiento.

Durante la charla en Puro Show también surgió la posibilidad de que la regla no se aplique de la misma manera a todas las figuras de la señal. Pampito descartó que Ángel de Brito deje de consultar su tablet, en referencia al conductor de LAM y a su posición dentro de la programación. El comentario abrió el interrogante sobre cómo se instrumentaría la medida en cada ciclo, aunque no se dieron detalles concretos sobre eventuales excepciones ni sobre las condiciones que deberían cumplir los periodistas.

La bronca de los productores con los periodistas

Nancy Duré, por su parte, aportó una explicación sobre los motivos que habrían llevado a los directivos a tomar la decisión. “Lo que pasa es que la producción muchas veces dice, quiero ponchar alguno y están todos mirando para abajo”, señaló. La periodista apuntó así a una dificultad que enfrentan los equipos de realización cuando necesitan mostrar las reacciones de los panelistas o conductores y los encuentran concentrados en sus dispositivos, en lugar de atentos a lo que ocurre en el estudio.

El uso de celulares y tablets se volvió habitual en los programas de televisión, ya sea para consultar información, revisar publicaciones en redes sociales o seguir las repercusiones de los temas que se debaten. Sin embargo, según lo contado por Balbiani, América buscaría establecer límites más estrictos para evitar que esa práctica interfiera con el trabajo frente a cámara.