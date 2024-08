Camila Deniz contó qué siente por su amiga, que le robó a su novio de Cuestión de Peso

Camila Deniz se quebró al aire del reality Cuestión de Peso al contar que su amiga Melina y su ex Marcelo tuvieron una aventura. Entre lágrimas, la hermana de Thiago Medina , el ex Gran Hermano, explicó que se sintió traicionada .

La interna de estos tres participantes comenzó a afectar al grupo, por lo que este miércoles trataron el tema al aire. “Mira, lo voy a decir, no me voy a callar. Perdóname, Melina”, lanzó Camila y le advirtió a su compañera: “No lo mires a Marcelo, no busques una segunda”.

Acto seguido, aclaró: “Lo que viene a mí no es por Marcelo, porque yo ya estaba separada de él, no teníamos nada. Marcelo es el tercero porque ambos se confundieron. Nadie me lo dijo, yo me di cuenta por las historias de que algo pasaba entre ellos”.

Embed - TRIÁNGULO AMOROSO: Melina y Marcelo se besaron y Camila se enfureció y los expuso frente a todos

Indignada por la traición, lanzó: “Sinceramente, no me puede mirar a la cara. No tiene códigos de amistad. Yo confié en ella, yo me entregué, entregué mi corazón, mi confianza. Lo que ella rompió son los códigos de amiga”. “Estoy dolida porque yo le conté cosas mías personales que uno nos las deposita en una persona que conoce hoy. Entonces me duele. Porque además no hago lo que no me gusta que me hagan”, sentenció.

En su defensa, Melina admitió: “Le di un beso a Marcelo y Camila está así por un beso. Y no es que fue sin querer. Nos confundimos, yo estaba mal, él estaba mal, es mi amigo y va a seguir siendo mi amigo”. “Yo le dije que la entendía y le dije que sabía que había estado mal, pero también le pedí que entendiera que lo que pasó fue una cuestión de un momento. No me acosté con Marcelo, como está diciendo. Nada que ver. Y está muy lejos de ser eso”.

Por qué Camila Deniz puso fin a su relación con Marcelo

A fines de junio, Camila Deniz decidió ponerle fin a su relación con Marcelo, después de encontrar chats comprometedores de su pareja con otra mujer.

Después de que Marcelo se ausentara de Cuestión de Peso por un problema personal, Camila reveló: “De mi parte, decidí cortarlo. Porque hubo unos mensajes y… Me mandaron captura y le pregunté y confesó que sí”.

“¿Quién te mandó capturas de pantalla de mensajes de Marce?”, le preguntaron. Y ella respondió: “Una chica con la que él se estaba mandando mensajes, pero bueno. Nada... Cada uno sabe lo que hace y su decisión…”.

Si bien no quiso entrar en detalles de los mensajes que encontró, Camila expresó: “Me vine con otra cabeza. Con otra mentalidad. Los chiquilines a mí no me caen. Me haces una y chau”.

Por último, le preguntaron si se le terminó el amor con Marcelo tras el descubrimiento de los chats y ella concluyó: “No, a mí no se me cag... el amor. A él se le cag... el amor, me parece”.