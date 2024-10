Camila Homs contó cómo hizo para olvidarse de Rodrigo de Paul

Cami Homs, durante su participación en Bake Off Famosos, tuvo un particular ida y vuelta con la conductora, Wanda Nara, en medio de una difícil prueba técnica: cocinar una torta Red Velvet con forma de corazón partido. Esto motivó a que la conductora le pregunte a la modelo si alguna vez le habían roto el corazón.

Esto sorprendió a la participante siendo que en enero del 2022 protagonizó la escandalosa separación de Rodrigo De Paul. Pero sin incomodarse, la actual pareja de José “Principito” Sosa respondió: "Sí, me han roto el corazón... pero ahora está re contra recompuesto".

“Siempre en la vida hay revancha", le agregó Wanda en ese breve ida y vuelta, a lo que la participante le retrucó diciéndole: "sí, siempre, bueno, vos lo sabés muy bien", apuntando a la reciente y sorpresiva ruptura que vivió la conductora con Mauro Icardi, separados desde julio de este año.

Embed - Cami Homs reveló cómo superó a Rodrigo de Paul: "Me mataba si..." - Bake Off Famosos

De esta charla participó L-Gante, que fue el famoso invitado durante el programa. Allí el cantante de RKT destacó lo expuestas que están sus relaciones: "Nosotros como que tuvimos las peleas muy expuestas, las separaciones, las discusiones", remarcó sobre la vida íntima de los tres.

Ante esto, Wanda agregó: "Sabes lo que me encanta de ella -por Cami Homs- que a pesar de que le han roto el corazón y fue público y fue terrible, el amor propio. Ella siempre se mostró firme. Lloraste seguro un montón pero siempre en privado".

La revelación de Camila Homs

Allí fue que la modelo reveló el difícil momento que vivió en su casa en medio de la separación y cómo fue haciendo para superarlo: "Soy de llorar pero si lo quiero hacer, que no se entere nadie, me lo trago y me las arreglo. En casa tampoco podía llorar mucho porque estaban mis dos angelitos que me mataban si veían que a mamá se le caía una lágrima. Ellos me dieron la fuerza para salir y acá estoy. Súper bien".

L-Gante también aprovechó para preguntarle a Wanda sobre su separación, a lo que la empresaria dijo: "Me escondía para llorar" para luego aprovechar a contar cómo se apoyaba en el músico: "Y te llamaba a vos", para aclarar enseguida ante la pregunta de Homs: "Somos re amigos, yo lloraba y le contaba a él un montón de cosas".