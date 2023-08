Camila Homs contó cuál será el futuro del tatuaje que tiene en su cuerpo en homenaje a Rodrigo de Paul

La mediática no tiene duda alguna sobre su ex pareja.

Por lo que si quedaba alguna duda de las ganas de Camila Homs de volver con su ex pareja ahora que se separó, la mediática no dudó en negar todo y reafirmar su amor con su nueva pareja.

Es que Camila no teme a las críticas que puedan surgir por estas demostraciones de afecto plasmadas en su piel y afirmó: “¿Volverme a tatuar por amor? Lo haría. De hecho, lo tengo pensado” dijo en referencia José “El Principito” Sosa, futbolista de Estudiantes y nuevo novio de Homs.

Camila Homs 2.jpg

Sobre la inesperada noticia de la separación de Rodrigo y Tini, Camila confesó: “Me sorprendió la separación, no me lo esperaba”. Respecto a su relación actual con su expareja, Camila manifestó: “La verdad que no opinaba nada cuando estaban juntos, así que menos voy a opinar ahora. Hoy puedo decir que no volvería con él”, expresando su seguridad en cuanto a su futuro sentimental.

Finalmente, la modelo compartió su entusiasmo por su participación en “Bailando por América”, donde expresó su satisfacción por el equipo que le asignaron y mostró su entusiasmo por la elección de su bailarín y coach.