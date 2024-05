Camila Homs mandó al frente a una amiga sobre su estado sentimental: "No tiene quien la caliente"

image.png Camila Homs pasó por La Jaula De La Moda

Allí, en medio de una charla entre el conductor y las dos mujeres, la mamá de Franchesca y Bautista, tuvo una tremenda metida de pata que dejó totalmente en offside a su colega y amiga, ya que la mandó al frente en cuanto a su situación sentimental actual.

Camila Homs y su tremenda metida de pata con Soledad Solaro

Todo empezó cuando en el programa hablaban sobre la ropa que se usa a la hora de ir a dormir. Allí, el conductor, Joaquín el Pollo Álvarez, quien viene a reemplazar a Horacio Cabak al frente del show, le consultó a Solaro: "¿Usted duerme en pijama?".

"Sí, en pijama o en camisón. Uso medias abrigaditas de lana", respondió la también conductora radial y de TV, activista social y empresaria argentina de 45 años.

Bromeando, uno de los panelistas del staff de La Jaula, el asesor de imagen Fabián Medina Flores, le dijo a Camila Homs: "Te puedo pedir que queden en contacto. Sumala a algún grupo para salir".

Tirándole una soga a la modelo, el Pollo concedió: "Si todavía la casa no está aclimatada están bien unas medias. Después, ya cuando dormís te las sacás".

"Me parecen sexys", acotó Solaro. Luego de esto, el conductor le preguntó a Homs: "¿Vos dormís con medias?" Sin hacerlo a propósito, al responder, Camila metió la pata hasta el fondo: "No, ni con pijama tampoco. Pero pará, Sole no está en pareja. Yo estoy en pareja. Tengo quien me caliente el cuerpo, no paso frío".

Sorprendido, el Pollo comentó: "Yo te digo que fue con onda porque Cami es una mujer amorosa pero fue terrible lo que dijo". Finalmente, tratando de arreglarla, Homs cerró: "¡No, Sole! Si yo no estuviera en pareja también me pondría todo para dormir. Pero bueno, ya estoy en una pareja estable", cerró en relación a su noviazgo con el futbolista de Estudiantes de La Plata.