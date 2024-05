Camila Velasco reveló que estuvo en pareja con Roberto García Moritán y reveló si le fue infiel con Pampita

La entrevista tomó un giro inesperado cuando se le preguntó sobre su historial amoroso. "¿Tuviste muchos novios famosos? ¿Se te tiraron varios por la revista de Playboy?", inquirió el periodista, recordando su pasada relación con el príncipe de Qatar, Nasser Al Attiyah, y con el periodista Daniel Tognetti. "Igual, novios importantes solo tuve dos, nada más. No eran famosos, bueno, ahora uno un poco", aclaró.

Cómo fue la relación de Camila Velasco con Roberto García Moritán

El nombre de Roberto García Moritán, actual ministro de Desarrollo Económico porteño y esposo de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain, salió a la luz durante la entrevista. Camila confirmó que tuvo una relación seria con Moritán: "Sí, fue mi primer novio en serio. Estuve cuatro años y fue bastante formal la relación". Al ser consultada sobre si estuvo enamorada del empresario, respondió afirmativamente: "Obviamente, cuando uno va creciendo tiene otros enamoramientos y va progresando y diciendo ‘bueno, ahora me siento enamorada de verdad’. Pero, bueno, obvio, si no no hubiéramos estado cuatro años".

La exmodelo también despejó dudas sobre su separación de García Moritán y su relación con Pampita. "Terminamos de común acuerdo, se fue diluyendo. Yo estaba enfocada en recibirme", explicó Camila, añadiendo que "por lo que yo sé no me fue infiel y yo tampoco".

Camila Velasco 1.jpg Camila Velasco

Camila Velasco habló sobre Pampita

Además, comentó que sintió una sensación de liberación al terminar la relación, a pesar de que Roberto García Moritán era diez años mayor que ella. Sobre la relación de su ex con Pampita, Velasco Ferraro expresó: "Sentí que hacen muy linda pareja. Por la historia de los dos hacen un buen match. Una vez desfilé con ella".

La entrevista permitió ver un lado más íntimo y personal de Camila Velasco Ferraro, quien ha decidido retomar su vida pública con una nueva perspectiva, enfocada en su carrera profesional y lejos del escándalo mediático. Sus declaraciones han generado un gran interés y han vuelto a ponerla en el centro de atención.