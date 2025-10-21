Camilota, la hermana de Thiago Medina, compartió su momento de relax tras días de angustia

La hermana del ex Gran Hermano compartió un posteo con varias imágenes disfrutando un momento de tranquilidad luego del alta médico de su hermano.

La familia de Thiago Medina , el ex participante de Gran Hermano , vivió meses duros y de alta complejidad mientras atravesaba la larga internación en terapia intensiva que pudo superar después un arduo trabajo de los médicos del hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. Actualmente, la familia vive horas más tranquilas ya con el ex GH fuera del hospital.

Camilota , su hermana, fue una de las personas que más sufrió el tránsito de la internación debido a la preocupación por la salud de su hermano y el contacto constante con el espacio externo al hospital en un contexto delicado. A poco más de dos semanas de haber recibido el alta su hermano, Cami compartió a sus seguidores que está en un momento más tranquilo después de la vorágine vivida.

“ Hoy no resolví todo, pero me elegí a mí. Y eso también es un avance ", escribió la hermana de Medina en un posteo donde compartió seis imágenes disfrutando en un spa junto a otra persona a la cual no se identificó. Luego de varios meses de tensión, los gestos de tensión y tristeza se convirtieron en una sonrisa de par en par entendiendo que su hermano está bien.

Thiago Medina reapareció en redes y mostró el cambio físico a una semana del alta

Thiago Medina reapareció en las redes sociales luego de estar 28 días internado en terapia intensiva y luchar por su vida. El exparticipante de Gran Hermano sorprendió con su rápida recuperación y, en las últimas horas, mostró cómo sigue su tratamiento en casa rodeado de su familia y amigos.

“Hoy caigo en la realidad, no puedo creer todo lo que pasó”, escribió en una historia que compartió en su perfil de Instagram. En la publicación que acompañó de una foto frente al espejo donde se ve su cambio físico tras la internación.

De buen semblante y con ganas de volver a su rutina cotidiana, reconoció que “estoy feliz de estar vivo”. El posteo lo musicalizó con el tema “Aprender a volar” de Patricia Sosa, un claro mensaje de que sus pequeños pasos son parte de un gran proceso de recuperación que tiene por delante.

Acto seguido, se refirió a su cambio físico. “Entre todo lo que me pasó también bajé 20 kilos”, reveló el influencer de 22 años y celebró, al mismo tiempo, su aumento de peso. “Les quiero mostrar que desde que salí del hospital aumenté dos kilos”.

Thiago Medina

Thiago sigue su recuperación y comparte a diario con sus seguidores cómo es el proceso. De hecho, Daniela Celis dijo que el joven vive con ella en un barrio privado donde alquilan. “Está en casa, viviendo con nosotras; él está feliz con sus hijas. ¡Le preparamos una habitación para que esté solo y cómodo! Este es un proceso de rehabilitación, con kinesiología”, contó Pestañela en redes.