Candela Sánchez, la influencer argentina que se volvió viral por un supuesto engaño a su pareja

Minutos después de realizar la publicación, fue captada por la usuaria de X Furiela. “El muchacho en cuestión aparece en una de sus historias. Una persona que estuvo en el bar me cuenta que se fueron juntos ”, comentó, haciendo referencia al hombre que la acompañaba y que no es Juan García Espil, su pareja y padre de su hijo. El escándalo solo escaló.

Tras la viralización de estas imágenes, la influencer realizó un descargo en sus redes sociales. “Sobre la situación que estoy viviendo y por la que soy nuevamente viral, pensé primero en no decir nada. Porque no. Porque me agota, me drena, no tiene nada que ver conmigo y porque además es gente tan mentirosa, patológica y obsesionada que hacen ver a Bebé Reno cual Tinker Bell”, comienza la publicación.