Cantando 2024: Nacha Guevara clavó faltazo tras el debut

“Tiene un problema en el pie, se está recuperando. Ayer hablé con ella. Se tomará el día para resolverlo y volverá esta semana”, había dicho Guido Záffora en Intrusos (América) este mediodía.

Cabe recordar que, hace nueve días, la cantante fue sometida a una cirugía de urgencia debido a una arteria obstruida, lo que requirió la colocación de un stent.

Por último, Záffora adelantó quiénes serán los encargados de abrir la gala de este martes. Para sorpresa de muchos, no será Alfa, quien no pudo presentarse en la primera jornada. “Coy Scaglione y Silvina Escudero serán las dos primeras participantes en abrir la noche”, confirmó el panelista.

Silvina Escudero abrió la segunda gala

Silvina Escudero volvió a la pista y se enfrentó, antes de cantar, a Milett Figueroa a quien tildó de estar “acomodada” en el certamen. La bailarina fue cuestionada por su actitud con la jurado y destacaron, al mismo tiempo, su presentación. Escudero obtuvo 19 puntos siendo los más altos hasta el momento.

Silvina Escudero ABRIÓ LA SEGUNDA NOCHE al ritmo de "Soy lo que soy" de SANDRA MIHANOVICH



Cc #Cantando2024 por #AméricaTV

Debutó Coy, la hermana de Furia

“Estuvo bien. Estuvieron afinados y eso es fundamental”, dijo Anibal Pachano que los evaluó con un 6, pero le pidió a Coy “arriesgate”. Flavio Mendoza felicitó a la hermana de Furia por su actuación en la pista.

“Es una voz que no está trabajada. Cantar es práctica y para no ser cantante está bien”, les dijo Milett a la pareja y les recomendó “no sobreactuar una situación”. Su puntaje fue un: 5.

Marcelo Polino, por su parte, cuestionó la actitud de Furia de no acompañar a su hermana en el debut del Cantando y destacó que “una persona que no canta no puede cantar Mon Laferte o Shakira”. “Estuvieron muy pasados de energía”, sumó el periodista de espectáculos. La participante obtuvo 11 puntos con el 0 de Polino.

COY SCAGLIONE debutó con una versión de "Tu falta de querer" de Mon Laferte



Cc #Cantando2024 por #AméricaTV

Pepe Ochoa, poco rating

Con 2.9 puntos de rating, Pepe Ochoa, panelista de LAM (América) debutó en el Cantando. Pachano destacó al priodista y lo puntuó con un 6. “A mi me gustó”, dijo Flavio Mendoza que tiene el voto secreto que “no es malo”.

Por su parte, Milett felicitó a la pareja, pero hizo algunas observaciones sobre la actuación de Pepe y su compañera de equipo a quienes les puso un 8 como puntaje.

Marcelo Polino pidió que “baje el nivel de energía” y aseguró que la presentación le gustó. Su puntaje fue un 5. Total 19 puntos.