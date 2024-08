Carolina Amoroso contó por qué se tuvo que ir de Venezuela

"A vos y a mí no nos separa nadie, Venezuela linda. Me vuelvo con el corazón arrugado y el alma llena de historias de dolor, de impotencia, de lucha y de amor por la libertad", escribió mediante un posteo en su cuenta de Instagram. "Sepan que los respeto y admiro. Sepan que no están solos. Por lo poco o mucho que pueda significar, acá estoy con ustedes. Gracias por confiar en nosotros para compartir sus historias. Ustedes ya son libres, porque esa es una condición del alma, una decisión de vida. Ahora queda recuperar la nación que les han secuestrado", siguió.