Catalina avisó a quién va a traicionar en Gran Hermano

Desde su ingreso a la casa Catalina decidió jugar en serio, y ya no le importa si tiene que ir contra alguna de sus aliadas.

La casa de Gran Hermano (Telefe) se encuentra sumida en una intensa polémica después de las fuertes declaraciones de Catalina Gorostidi durante una acalorada discusión con sus compañeros. La médica pediatra no escatimó en palabras para expresar su molestia hacia Denisse, advirtiendo que podría nominarla.

"Dos minutos y la fulmino si sigue así", afirmó Catalina, desatando la sorpresa entre sus compañeros del grupo de los furiosos. La tensión aumentó cuando Juliana Furia Scaglione intentó calmar la situación con un simple "Adaptación" y un consejo para votar tranquilamente. Sin embargo, la médica no cedió: "Es que no me la fumo más. Está insoportable, boluda".