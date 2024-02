Catalina de Gran Hermano armó una guerra con Telefe y Eliana Guercio

La panelista del debate del reality realizó un comentario que no cayó nada bien en la ex participante.

Sabrina Cortez reveló que fue lo que la enamoró de Alan en la casa de Gran Hermano

Tras su salida de la casa de Gran Hermano, Sabrina Cortez estuvo presente en el debate del programa y reveló cuál fue el gesto de Alan Simone que la enamoró durante su convivencia.

Durante la entrevista con Santiago del Moro y el resto de los panelistas, reveló que antes de su ingreso en el certamen, ella se había replanteado “un montón de cosas” sobre su relación con su ex novio Brian Fernández, pero que no intentó solucionar los problemas porque su foco estaba en su participación en el reality.

Acto seguido, habló sobre uno de los gestos que Alan tuvo con ella durante su estadía en la casa e hizo una comparación con Brian. “Un pibe que me levantaba y tenía el mate preparado. Quiero ser muy sincera, yo venía de una relación con una persona que no me daba atención”.

Por último, explicó por qué no quiso dar un paso adelante en su relación con su compañero. “No me la jugué adentro de la casa porque me parecía un montón”, indicó. Además, reflexionó sobre cuál fue su mayor error en la competencia: “Siento que me hubiese gustado no procesar tantas cosas, de tantos años de arrastre, y poder jugar”.