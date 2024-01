Catalina se confesó en El Debate de Gran Hermano y fulminó a una ex compañera

Los otros insultos de Catalina en la casa de Gran Hermano

La polémica se intensificó cuando la flamante eliminada respondió a las críticas sobre su actitud en la casa. Ante cuestionamientos sobre expresiones desubicadas, Catalina defendió sus acciones. "Fue al pasar, pero yo fui la primera que le tomó la presión y la acompañó al confesionario", declaró, refiriéndose a un incidente con Florencia.

Durante el debate, se abordaron los numerosos insultos de Catalina, especialmente hacia Emmanuel y Sabrina. Julieta Poggio señaló que "se la creyó y pecó de soberbia", mientras Gastón Trezeguet y Eliana Guercio destacaron la agresividad de la santafesina. Catalina intentó justificar sus acciones, enfatizando que no imitó a "Furia" y abordando la presunta homofobia hacia Emma.

En medio de las discusiones, Catalina expresó su sorpresa por su eliminación y cuestionó la permanencia de Emma en la casa. "Me sorprendió que no saquen a Emma, pero no me sorprendió que yo me vaya", afirmó la pediatra, cerrando así una participación llena de polémicas y conflictos en el reality show.