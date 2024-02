Catherine Fulop reveló cómo fue la amenaza de Oriana Sabatini para que Paulo Dybala le pida casamiento

"La verdad es que los chicos me van a matar, porque yo no puedo decir prácticamente nada. Me tienen atada", confesó Catherine Fulop, quien adelantó que Oriana está diseñando su vestido en Argentina y ha elegido a Dolce & Gabbana como firma para los cambios de vestuario tanto de ella como de Paulo Dybala.

Cuál es la condición que Oriana Sabatini le puso Dybala

Además, Catherine Fulop expresó su emoción ante la posibilidad de convertirse en abuela: "Oriana siempre habla de la maternidad y a ellos les haría mucha ilusión, y yo y Ova seríamos refelices, nos faltaría tener eso, un nieto o nietita, me muero". También adelantó que en la boda no se permitirán celulares para evitar molestias a los famosos presentes.

La boda, que se llevará a cabo en Buenos Aires, es el resultado de un compromiso que sorprendió a muchos, incluida Catherine Fulop, quien había dado por descartada la idea del matrimonio. Sin embargo, la propuesta romántica de Paulo Dybala en la Fontana di Trevi cambió todo y, según Fulop, Oriana había dado un ultimátum al futbolista: "Él le decía '¿para qué te querés casar? Yo no voy a casar nunca'. Y ella le decía 'bueno, no te casarás... no vamos a tener hijos, yo no voy a tener hijos si no nos casamos'".