Catherine Fulop reveló hace cuántos años que no cruza palabra con Gabriela Sabatini

La sorpresa del entrevistador fue evidente, a lo que Catherine respondió: “No sé quién confirmó y quién no, yo no leí la lista de invitados, de esto se encarga Claudia Villafañe, ella es la que sabe”.

Embed

Cómo es la relación de Cathy Fulop y Gaby Sabatini

La entrevista continuó con preguntas más incisivas, a las que Catherine respondió con honestidad. “¿Vos no hablaste con Gaby en este tiempo?”, preguntó Santiago Sposato. “Yo nunca hablé con Gaby en toda mi vida, tengo 30 años con mi marido”, aclaró Fulop, resaltando que su relación con Sabatini siempre fue cordial pero distante. “Yo no soy su amiga de llamarla todos los días, soy su cuñada y la amo, es una bellísima persona. El sábado veré si viene, me imagino que vendrá”, agregó.