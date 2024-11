Cecilia Bolocco expuso sus problemas de salud y contó cuál es el tratamiento que le causó lesiones en la cara

La ex Miss Universo debió salir a exponer el motivo por el cual no podrá hacerse presente en el Teletón de Chile.

Cecilia Bolocco preocupó a todos en sus redes sociales. Se debe a que expuso que no podrá hacerse presente en el Teletón de Chile producto de un tratamiento para quitarse manchas en la piel. Sin embargo, ésto le trajo lesiones, por lo que mostró las imágenes e impactó a todos.

Pese a que estaba invitada a ser parte del Teletón , Cecilia Bolocco anunció que este año se quedará afuera. Ante la sorpresa que ésto generó, decidió contar que un procedimiento al que se sometió para quitarse manchas en la piel le terminó provocando más lesiones, por lo que no se sentía en condiciones de estar presente.

De este modo, mostró algunas de las imágenes de su rostro, en donde se pueden ver sus lesiones como machas en el pómulo. Es por eso que junto a estas imágenes logró demostrar la razón por la que no estará presente en este mega evento.

Asimismo, se lanzó a dar declaraciones para no decepcionar a la gente: "Tuve que ir a hacer un tratamiento porque estaba muy asustada por unas manchas que tenía, especialmente en esta zona (señaló su cuello). Me han tenido que sacar varias y quedé con lesiones, por lo que debo cuidarme”.

Cecilia Bolocco habló sobre su problema de salud

Sumado a esto, en los últimos días Cecilia Bolocco apareció en silla de ruedas, por lo que no sólo preocupó a todos, sino que se tomó un momento para aclarar por qué la gente la vio en esta situación. Es que la foto se filtró y a ella no le quedó otra que tratar de llevar tranquilidad.

Es que la ex Miss Universo padece neutropenia, una condición en la sangre por la que debe hacerse controles constantes: “Me aflige mucho saber que ha habido gran preocupación por parte de mucha gente con respecto a estas imágenes captadas a la salida de una clínica, luego de unos exámenes”.

“La verdad es que no tengo nada de gravedad. Son exámenes que me tengo que hacer, porque tengo una cuestión de salud que no es de cuidado pero tengo que hacerlos de manera periódica”, cerró sobre su situación actual, tratando de llevar calma.