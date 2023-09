Las fotos de Máximo Menem Bolocco con su nueva novia

El hijo del ex presidente Carlos Saúl Menem y la presentadora chilena Cecilia Bolocco se mostró junto a su nueva pareja en un concierto de Luis Miguel.

El hijo de la ex Miss Universo y el ex presidente de Argentina fue visto en uno de los conciertos de Luis Miguel acompañado por su nueva novia. Aunque el joven no se expresó aún sobre el tema, los medios chilenos dan por confirmado que su nueva pareja se llama Delfina Honig.