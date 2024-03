Cecilia Dopazo contó cuál fue la máxima sorpresa que recibió desde que usa "canas"

En una reciente charla con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina (La Once Diez / Radio de la Ciudad), la reconocida actriz Cecilia Dopazo abordó su decisión valiente de no teñirse más el pelo para dejar que sus canas luzcan con orgullo. Una revelación que destapa una realidad oculta durante años y desafía los estándares impuestos por la industria del entretenimiento.

"Fue una especie de esclavitud durante muchísimos años. Y cuando llegó la pandemia, no había peluquería, no podía salir, fue la justificación perfecta, después me empecé a acostumbrar a verme con canas", admitió la artista, destacando cómo este cambio no solo afectó su apariencia sino también su perspectiva.