Chano mostró a la gatita que adoptó: "Pizza"

El emotivo vivo de Instagram que hizo Chano para recibir el 2024

“Yo quiero vivir y quiero ser feliz y sentirme completo. Y a veces no puedo. Desde chico que tengo los problemas que tengo, con adicciones, con ansiedad, con sentir que no pertenezco a ningún lado, que no me siento parte de nada, que mis chistes no están graciosos, que mi novia no es tan linda. Pero aprendí a salir adelante”, explicó Chano entre lágrimas en el vivo que hizo para brindar con sus seguidores.

Además, repasó el éxito rotundo que adquirió nuevamente Tan Biónica en el 2023, una banda que él mismo consideró que estaba “condenada al fracaso”. “Toda nuestra carrera fue un derrotero permanente hasta el momento en el que el grupo empezó a explotar en 2012 o 2015. Y esta vuelta fue increíble. Por eso este año tuvo de todo”, aseguró.

Y al final agregó: “Estuve en lo más bajo del pozo y pude salir a flote, volver al Lollapalooza, invitar a mis amigos a que suban a mi show y decir ‘en cinco minutos va a volver Tan Biónica’. No me voy a olvidar nunca de cuando dije eso”.