Charlotte Caniggia opinó con todo sobre el romance de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa: "Me da fake"

Es sabido que Charlotte Caniggia no tiene filtros a la hora de opinar. La hija de Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis suele decir lo que piensa sin importarle lo que piensen los demás. Ahora, la mediática se metió con un tema serio: la relación de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa .

Cuestión que, como a muchos, a la hermana de Alex Caniggia la relación del conductor con la modelo peruana no le cierra. Le parece “rara” y armada para el show del Bailando 2023. Así lo dio a entender la joven en un móvil con Ángel de Brito, mientras se maquillaba para el programa.

“Creo que todas pensamos lo mismo”, dijo Charlotte. “¿Tuviste contacto con ella? ¿Hablaste alguna vez?”, quiso saber Ángel. “Sí, alguna vez. Como ‘hola, ¿cómo andás?’ Parece copada…”, contestó sin dar más detalles.

Charlotte contó entonces los comentarios que le hacen llegar sobre , que en su país de origen estuvo envuelta en varios escándalos amorosos: “Por lo que me habla la gente en la calle, no la quieren mucho, viste. La mayoría no la quiere a Milett”.

“Dicen que es rara. Una pareja rara. Medio armado, dicen…”, siguió. “Te da fake”, acotó De Brito, que tampoco cree en la parejita. Y ella se despachó: “Me da fake, son raros”.