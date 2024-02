Cinthia Fernández fue denunciada erróneamente por sus vecinos y explotó

Cinthia Fernández , reconocida mediática argentina, enfrenta una denuncia por ruidos molestos en su hogar. A pesar de ello, la mediática se defendió argumentando que no es la responsable, señalando a sus vecinos como los causantes de la polémica.

En sus redes sociales, la mediática compartió su versión de los hechos y criticó duramente a quienes la acusan. "Recién me acaban de llamar de la guardia diciendo que yo baje la música porque estaba muy alta", expresó, mientras de fondo se escuchaban los ruidos provenientes de la fiesta vecina. "Un sábado a las 7 de la tarde, todo el mundo comiendo asado en la pileta, disfrutando... Gente amarga", agregó, defendiendo a su vecino.

Cinthia Fernández aprovechó para recordar situaciones anteriores en las que fue señalada, haciendo referencia al episodio del gas pimienta ocurrido el año pasado. Con humor, manifestó: "Siempre soy yo la que tiene la culpa, esta es la de la comunidad del gas pimienta".

El enojo de Cinthia Fernández

La mediática no dudó en arremeter nuevamente contra sus vecinos, acusándolos de tener una actitud molesta los domingos, interfiriendo con su tranquilidad.

"A los vecinitos que quieren que me vaya, se van a tener que acostumbrar", expresó Cinthia Fernández con contundencia. "Y que viva la fiesta", sentenció, mientras bailaba al ritmo de la música de fondo. En otro momento de su descargo, aclaró el motivo de compartir este malentendido, asegurando que lo hacía para evitar que se difundieran noticias erróneas en los medios.

Cinthia Fernández 2.jpg

Sin embargo, no fue la única polémica que tuvo a Cinthia Fernández como protagonista. En medio de los cuestionamientos por sus gastos ahora que no trabaja en televisión, la ex panelista reveló detalles sobre su vida fuera de la televisión, desmintiendo especulaciones sobre su sustento económico.

"Tengo 2 empresas de make up y de ropa deportiva y bikinis. Más un local por inaugurar y todas las empresas que laburo en Instagram ¿Posta no ven que no paro de laburar? Ni que fuera LS", afirmó la mediática, lanzando un dardo hacia Luciana Salazar en su respuesta.