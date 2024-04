Cinthia Fernández publicó su mensaje más doloroso y escandaloso

Es sabido que Cinthia Fernández no tiene ningún filtro a la hora de interactuar con sus seguidores a través de redes sociales. La panelista no teme expresar sus opiniones sin censura, cómo así también los aspectos más íntimos de su vida privada, cómo sucedió en esta nueva oportunidad.

De inmediato, miles de personas se volcaron a reaccionar a lo publicado, y mientras más de 34.000 personas le dieron 'me gusta' al posteo, otros dejaron en claro lo que pensaban sobre el tema, con expresiones como: “¡Está muy quemado ese chiste y con la salud no se jode!”, además de “Odio el humor negro y menos con la salud... pavísima” o “Tuve un mal diagnóstico real, ¿te parece que estoy para reírme?”.

La reacción de los seguidores ante el mensaje de Cinthia Fernández

Sin embargo, en sentido contrario, varios fueron los seguidores de Cinthia Fernández que tomaron con humor el video, como el de una seguidora que detalla: “Yo tuve un quiste en un ovario que se me reventó y me causo hemorragia interna, casi no la cuento, pero igual me rei con el vídeo... es un chiste, tampoco para tanta moral, aflojen un poco”, o “¡Qué sensibles por favor! Es un chiste nada más, ella no tiene la culpa de las personas que han tenido un mal diagnóstico. ¡No va por ahí el chiste!”.

Más de 2100 personas se hicieron eco de la publicación expresándose tanto a favor como en contra, dando cuenta del nivel de recepción que tienen sus publicaciones, como la que en las últimas horas también generó reacciones, donde cuestionaba la falta de repelentes, además del excesivo costo del poco que se conseguía.

Embed - Cinthia Fernandez on Instagram: "UN MAL DIAGNÓSTICO, no impide una SONRISA . " View this post on Instagram A post shared by Cinthia Fernandez (@cinthia_fernandez_)

“Alguien que me diga donde ‘gadorcha’ se consigue Off en Escobar, me trae un recuerdo del alcohol en gel...”, afirmó en una de sus historias, para luego continuar: ““Me dijeron vení mañana a las 7 de la mañana jajaja, mañana voy a dormir, ¿puede ser que no haya off en ningún lado?”. Luego llegaría le tiempo en que quería comprarlo de manera online, pero la indignación creció al ver a qué precio era posible acceder a ellos: “Alguien que me explique qué es esta locura de que te cobren 150 lucas tres Off, lo que es igual a 50 lucas por pote... No hay caso, somos unos cabeza de termo”.