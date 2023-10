Coco Sily contó la verdad absoluta de su separación de Caramelito Carrizo

El conductor habló de todo lo que pasó con su ex pareja.

La relación amorosa entre Coco Sily y Cecilia Caramelito Carrizo fue un torbellino mediático que dejó a todos sorprendidos. Dos meses después de su repentina separación y la posterior reconciliación de Carrizo con su ex, Damián Giorgiutti, Coco Sily ha decidido compartir sus pensamientos y sentimientos sobre esta experiencia en el programa "Escucho Ofertas", conducido por Guille Aquino en el canal de streaming Blender.

En una entrevista franca, Coco Sily admitió que la viralización de su vida amorosa fue un momento difícil de manejar: "Pasó en mi vida amorosa lo que todos saben, salió en todos lados y fue como una desgracia. No la situación de pareja, sino la viralización de mi vida". Aunque se mostró dispuesto a hablar, también expresó su incomodidad al abordar su vida personal en público.

El humorista continuó compartiendo su perspectiva sobre la dinámica de la ruptura: "Me dejó muy rápidamente. Entonces pasé a ser un poco... Bueno, dentro de la mierda de viralizar tu vida, como me pasó, ocupé un lugar en el cual fui bastante cuidado". Hizo hincapié en el hecho de que esta vez fue él quien quedó "dejado" en la relación.

Coco Sily también reveló que esta relación era diferente a las anteriores, ya que era la primera vez que salía con una compañera de trabajo en el ámbito mediático: "Yo nunca salí con alguien del ambiente. Es la primera vez que yo salía con una compañera de laburo. Siempre salí con mujeres que se dedicaban a otra cosa. Y siempre que estoy en los medios, estoy por otra cosa".

Embed

Coco Sily se mostró un poco molesto por tener que hablar de su vida privada y enfatizó que había asistido al programa con expectativas diferentes: "De verdad, fue nada. Fue conocer a una excelente mujer, engancharme mucho...". Luego, remarcó que la ruptura fue repentina y que respetó la decisión de Caramelito de volver a apostar por su vínculo con Damián Giorgiutti, el padre de sus hijos, tras una separación de 25 años de matrimonio.

“Me dejó muy rápidamente. Yo no lo vi venir porque de un día para el otro me dijo que no quería estar más conmigo porque quería apostar a otra relación”, cerró con sinceridad.