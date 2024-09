Cómo creció: Julieta Nair Calvo mostró cómo está su panza de embarazada

image.png El posteo de Julieta Nair Calvo.

Cabe resaltar que, Julieta es mamá de Valentino que ya tiene dos años y con el que disfruta mostrar los momentos más especiales que viven a diario. Ahora, la artista anunció que está esperando a una nena con un mensaje que había compartido junto a un video en donde su pareja, Andrés Rolando, y su hijo besaban su abdomen.

“Lo más sorprendente del amor, es que siempre encuentra formas de multiplicarse. Ahora somos 4 y el mundo se transforma en una nueva aventura. Bebita ¡te deseamos tanto! No vemos la hora de llenarte de besos y abrazos. Nuestros 3 corazones ya laten más fuerte esperando tu llegada”, había comentado.

Julieta Nair Calvo contó la historia de su novio colectivero

Julieta Nair Calvo, la actriz que forma parte de la obra teatral Tootsie, recordó en el programa Poco Correctos sus inicios en la actuación y dio detalles sobre su particular historia de amor con un chofer de colectivo.

“Me mudé muy joven a Capital porque ya trabajaba. Cuando tenía, creo que 18, yo estaba becada en la escuela de Julio Bocca y también atendía los teléfonos ahí. Me tomaba desde Quilmes el 129″, comenzó su relato la actriz.

“A esa hora, más o menos a las 7 de la mañana, el colectivo estaba abarrotado de gente, pero yo ya tenía buena onda con el chofer, que pasaba siempre a esa hora. Paraba y yo iba ahí toda apretada”, agregó Julieta Nair Calvo a su historia.

Y dio detalles de su particular experiencia con el colectivero que la llevaba todas las mañana: “Y el chofer me decía: ‘Pasá, ‘Polaca’, ¿qué hacés, ‘Polaca’ y yo me bajaba en el Correo Central. ¿Qué será de su vida? No me acuerdo del nombre, Carlos creo que se llamaba. Muchas veces me fió. Súper buena onda y eran como mi grupo”.