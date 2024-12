Cómo decoró María Becerra su casa para la Navidad

CANCIÓN-MARIA-BECERRA.jpg

Magia navideña no solo en la música

María Becerra compartió con sus seguidores cómo vive los días previos a Navidad: entre la ambientación de su casa y un look que sorprendió a todos por su originalidad. Mientras decoraba su hogar, María interactuó con sus seguidores a través de historias en su cuenta de instagram. Allí compartió una cajita de preguntas e hizo una selección para responder las dudas más recurrentes.

“Decorando la casita para Navidad. Soy extremadamente feliz ahora mismo”, escribió la cantante, acompañando el posteo con fotos armando el arbolito, mostrando muñecos de Papá Noel y todos los detalles de su living. Un detalle no menor, la magia navideña que rodea a “la nena de Argentina” también incluye el amor, ya que se la vio junto a J Rei decorando su hogar.

Respuestas que despejaron dudas

A través de sus historias, María Becerra despejó dudas sobre información que había circulado en redes sociales las últimas semanas, sobre una posible presentación suya en Nueva York como en 2023, “hay mucha gente que me está preguntando esto y, de hecho, mi madre el otro día mi madre me dijo ‘cholita, cuándo vas al Times Square’. Y yo tipo ‘no, no canto este año ahí, má’. Eso fue una fake news que escaló muchísimo que no sé de dónde salió, pero no”, contestó la artista.

Además, anunció que se tomará unas “merecidas vacaciones” y volverá con su trabajo en 2025. “Por supuesto que tengo vacaciones. Ahora estoy de vacaciones por las fiestas, pero después me tomo un par más. Merecidas”.

Antes de despedirse en su ronda de preguntas, dejó un agradecimiento especial para quienes siguen su música todo el tiempo, “¡Gracias por tanto amor en los shows! Este fue el año que más shows hicimos. Tuvimos los River, la gira por Europa, Estados Unidos, Latinoamérica y muchísimas cosas más. Qué especial", concluyó María.