Cómo era el vestido de alta costura que le arruinó el perro de Pamela David

"Nunca hizo algo así, él sabe que se viene un viaje. Lola se fue a Villa Gesell, Feli se fue a Porto para fin de curso y ahora que ve que estoy armando la valija, me meó el vestido", analizó. "Pero no vio su mochila... Él quiere ir a Grecia a ver a sus primas, no entiende que no lo llevemos", concluyó Pamela David.

Pamela David contó como las terapia de constelaciones familiares le cambió la vida

La conductora televisiva Pamela David se sinceró en le programa PH, Podemos Hablar, que se dedica a indagar en temas personales, luego de que Andy Kusnetzoff le preguntósobre una situación particular. En el medio del programa que se emite los sábados, el conductor preguntó sobre astrología y constelaciones. “Yo creo en todo. Soy muy curiosa y por eso me constelé", relató la conductora, y agregó: "Descubrí cosas interesantes que se fueron acomodando de a poco".

Y contó: “Resulta que mi abuela por parte de mi papá muere en el parto y mi abuela, la persona que crió a mi papá siempre estuvo tan presente que nos olvidamos de quién le dio la vida".

"Pasan dos semanas y mi papá es una persona que siempre está haciendo chistes y nadie se lo toma enserio. Entonces quería que mis sobrinos hicieran silencio para decir algo importante. Para mi fue muy fuerte porque el no sabia que yo estaba constelando", agregó.

Mientras continuaba con su relato, la conductora contó su experiencia con las constelaciones: "Se para y repite las palabras similares que dijo mi consteladora. Dijo chicos quiero que brindemos por Azulina que sin ella ninguno de nosotros estaría acá", contó y agregó: "Yo siento que en algún lugar resonó la energía".

"Después constelé de forma grupal que eso también tiene que ver con las interacciones. Mi cuerpo tomaba las energías de las otras personas que estaban ahí. La energía te mueve el cuerpo", culminó con su relato.