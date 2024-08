¡Es otra! El jugado cambio de look de Tini Stoessel en Irlanda

El nuevo look de Tini Stoessel

Tini Stoessel continúa consolidándose como una de las artistas más destacadas del momento, tanto en la escena local como en la internacional. Tras un exitoso encuentro con Chris Martin en las calles de Dublín y la grabación de una nueva canción junto a su banda favorita, Coldplay, la joven cantante sigue sorprendiendo a sus seguidores, esta vez con un renovado look que compartió a través de sus redes sociales.

Tini 1.jpg El nuevo look de Tini Stoessel

El nuevo look de Tini Stoessel para tocar con Coldplay

La publicación no tardó en generar reacciones, alcanzando más de 384 mil "Me Gustas" en apenas una hora, y recibiendo cientos de comentarios que elogiaban su nuevo look. Además de los halagos por su estilo, muchos de sus seguidores la felicitaron por el importante paso que ha dado en su carrera desde Europa, especialmente tras su colaboración con Coldplay. "Los amo mucho, realmente nunca imaginé vivir algo tan increíble", expresó Tini en su cuenta oficial, demostrando su emoción y gratitud por el apoyo recibido.