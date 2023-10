Cómo es el barrio privado donde vive Romina Uhrig

La ex participante de Gran Hermano 2022 vive en un exclusivo barrio privado en medio de la naturaleza.

Romina Uhrig 1.jpg Romina Uhrig vive en un hogar soñado

Cómo es la mansión de Romina Uhrig

La mansión de Romina Uhrig en este selecto barrio privado se caracteriza por su elegancia y sofisticación. Desde una enorme puerta de madera que da acceso a un espacioso vestíbulo hasta suelos de mármol blanco, cada detalle está cuidadosamente diseñado para proporcionar una experiencia de vida única.

El salón principal, lleno de luz natural gracias a sus grandes ventanales que dan al jardín, presenta una decoración elegante con un sofá en forma de L y alfombras de pelo gris y blanco. Una impresionante chimenea de piedra en una de las paredes añade un toque rústico al espacio.

La cocina, de estilo moderno y funcional, cuenta con una isla central que sirve como espacio de trabajo y comedor. Los muebles de color blanco brillante con molduras de acero inoxidable completan este espacio de alto nivel.

La elección de Romina Uhrig de vivir en este lujoso barrio privado en Pinamar generó mucha polémica, no solo porque la ex diputada había dicho que no tenía donde vivir al entrar a la casa, sino también porque su pareja está muy vinculado al mundo de la política, y ambos han recibido acusaciones por su dinero.