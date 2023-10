Le entregaron la casa que Marcos Ginocchio ganó en Gran Hermano: ¿cuántos días más tarde? ¿cuánto dinero perdió?

Marcos Ginocchio se hizo famoso tras su triunfo en la última edición de "Gran Hermano", sin embargo, hasta ahora, los reflectores y la atención mediática era lo único que había recibido. Hasta hoy. Es que finalmente el ex participante de GH recibió su tan esperado premio, y lo compartió con orgullo en sus redes sociales.

Embed || Ya es oficial Marcos recibió el premio de su casa #MarcosGinocchio pic.twitter.com/hmWBmdiPVA — MGN (@marcosgnews) October 4, 2023

Marcos Ginocchio compartió su emoción en la red social "X" al publicar dos imágenes que muestran su paso por las oficinas de Roca Viviendas Americanas, la empresa encargada de entregar su hogar. En una de las fotos, se le ve firmando el contrato, y en la otra, posando con alegría en su nuevo lugar.

El premio no solo incluía la casa sino también un monto en efectivo de 19.4 millones de pesos, que sin duda cambió la vida del joven ganador. El voucher que le permitió acceder a su nueva vivienda tenía un plazo de canje de seis meses, y finalmente, ese día llegó. Lo preocupante para Marcos es que cuando salió de la casa, el precio del Dolar Blue costaba alrededor de 390 pesos, por lo que su premio en dólares era de 48 mil dólares, mientras que con la cotización de esta semana alcanza los 22 mil dólares.

Marcos Ginocchio 1.jpg

La constructora Roca Viviendas Americanas ofrece una amplia variedad de modelos de viviendas, construidas con la técnica de construcción en seco y disponibles con financiamientos de hasta 60 cuotas, listas para habitar.

La demora se había producido debido a que el premio equivale por una casa, pero no así por un terreno, por lo que como no tenía un terreno hasta ahora, no podía cobrar su premio. Situación que al parecer, pudo solucionar.