Cómo es la impresionante casa de Evangelina Anderson y Demichelis en México

Así es la casa de Evangelina en México

La modelo, conductora e influencer dejó ver sectores de lo que sería su nuevo barrio. En las imágenes que compartió en sus redes sociales se puede ver el jardín decorado para Halloween. También un letrero que dice “Eva y Martín” acompañado de un corazón. En el jardín de la casa se observa al mismo tiempo un aterrador espantapájaros.

Un ex River apuntó contra Martín Demichelis

Tomás Lecanda, una de las promesas surgidas de las inferiores de River Plate, vivió una serie de episodios que marcaron su carrera en el fútbol y que lo tienen como gran protagonista al ex director técnico del Millonario, Martín Demichelis.

Lecanda debutó en mayo de 2022 en un contexto insólito: River, con 15 casos de coronavirus en el plantel, tuvo que enfrentar a Independiente Santa Fe con lo que tenía a mano. Ese día, Enzo Pérez se calzó los guantes de arquero y Lecanda ocupó un lugar en la defensa, siendo parte del histórico triunfo del equipo. Pero lo que parecía el comienzo de una carrera ascendente en la Primera División, terminó en un camino lleno de obstáculos. Tras ese debut, fue enviado a préstamo a equipos como Barracas Central, Aldosivi, Argentinos Juniors y Tigre, antes de recalar en el Imbabura de Ecuador.

En diálogo con el diario Olé, el defensor de 22 años habló sobre su salida de River y la difícil relación con Martín Demichelis, actual entrenador del club. Lecanda explicó cómo se preparó para regresar al club de sus amores y su deseo de ganarse un lugar en el equipo. "No me fui de vacaciones porque quería quedarme en River. Un par de días antes de la pretemporada nos hicieron los exámenes atléticos y mis resultados fueron muy buenos, tanto que Demichelis me dijo que me olvidara de lo que me había dicho antes y que iba a ir a la pretemporada", contó Lecanda, refiriéndose a que en un primer momento no estaba en los planes del DT.

Sin embargo, lo que parecía un logro, terminó siendo un duro golpe. Durante uno de los primeros entrenamientos de la pretemporada, Lecanda sufrió una grave lesión: "Lo fui a marcar a Palavecino, escuché un ruido y se me empezó a salir la rodilla de lugar. Un par de minutos después me tiré al piso y Pedro Hansing (médico del club) me dijo que me había roto los ligamentos cruzados".