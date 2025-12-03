La pequeña festejó un nuevo cumpleaños y su madre, la modelo y pareja del actual funcionario nacional, compartió las fotos en Instagram.

Cómo está hoy la hija de Daniel Scioli y Gisela Berger: las fotos de Francesca, con 8 años

De muy bajo perfil y alejada del ruido mediático, Gisela Berger sorprendió al publicar en sus redes sociales las fotos del cumpleaños número ocho de Francesca , su hija junto al actual secretario de Turismo y Deportes, Daniel Scioli . Además de retratar una celebración con colores radiantes y juegos al aire libre, las imágenes mostraron el tierno momento familiar.

“Feliz cumpleaños, Francesca. Ocho años mirándote crecer, y todavía me emociona cómo iluminás todo a tu alrededor. Sos ternura, fuerza, alegría… agradezco cada instante con vos: tus abrazos, tus miradas, tus ocurrencias, y esa manera tan única de ser. Te amo con toda mi alma, hoy y siempre . Gracias a todos los que hicieron que este día fuera tan especial”, escribió la modelo en su cuenta de Instagram junto a una galería con las mejores postales del festejo.

Según se pudo reconstruir a través de las fotos, la celebración tuvo como temática a los Labubu , una serie de muñecos de origen chino que generan furor entre chicos, influencers y coleccionistas. De hecho, la niña lució un vestido rosa con los rostros de varias de estas figuras monstruosas. El color rosa predominó en toda la fiesta: desde las trenzas de su pelo, la ropa y los centros de mesa hasta la torta y los juegos inflables. El festejo también incluyó animadores y un Labubu rosa en persona.

Berger y Scioli volvieron a mostrarse juntos en el cumpleaños de su hija.

berger3 Francesca eligió a los Labubu como temática para su fiesta.

Más allá de la fiesta, las imágenes también confirmaron que la pareja entre Scioli y Berger está más sólida que nunca, después de momentos tormentosos y de su reconciliación en 2019. De hecho, en una de las fotos, se ve a la modelo y al funcionario nacional dándose un apasionado beso al momento de cortar la torta de cumpleaños de su hija.

berger2 La pareja dejó atrás los rumores de crisis.

"Hermosa niña, hermosa celebración", "qué hermosas fotos!!! Están todos divinos!!" y "qué preciosura de nena" fueron algunos de los comentarios en el posteo de Berger, que superó los 1.100 me gusta.

Quién es Gisela Berger, la pareja de Daniel Scioli

Berger nació en la provincia de Córdoba, en una familia marcada por lo rural. Desde muy chica comenzó a participar en los distintos certámenes de belleza. Fue elegida reina de la Oktoberfest de Villa General Belgrano, Miss Córdoba y premiada en varios concursos vinculados al turismo y la moda.

berger4 Tras varias idas y vueltas, la pareja se muestra más unida que nunca.

Decidida a triunfar en el mundo del modelaje, viajó a Buenos Aires para cumplir su sueño. Su primer contacto con el mundo mediático fue en 2012, cuando se incorporó como bailarina al staff de ShowMatch, el programa de Marcelo Tinelli. Su aparición en la televisión sirvió como trampolín para llegar al teatro, eventos y producciones.

En la actualidad, luego de varias idas y vueltas en su relación con Scioli, que incluyeron fuertes mensajes y graves acusaciones, la modelo cultiva un extremo bajo perfil y se muestra dedicada a pleno a la maternidad. En sus redes suele compartir rutinas de entrenamiento y promociones de indumentaria.

berger5 "Sos ternura, fuerza y alegría", le escribió Berger a su hija.

Cómo surgió el romance entre Berger y Scioli

Tras perder las elecciones presidenciales en 2015 ante Mauricio Macri, Scioli blanqueó su separación de Karina Rabolini. “Después del balotaje, elegimos estar cada uno por su lado”, comentó. Luego, al poco tiempo, trascendió su relación con Berger. Sobre cómo surgió el amor, el ex gobernador de la provincia de Buenos Aires fue escueto: “Como uno se conoce… de casualidad. Se ve una vez, después otra, después te saludás, así se dio".

En una entrevista a El Nueve, Berger precisó que la primera vez que se vieron cara a cara fue durante un evento de modelaje en la Provincia de Buenos Aires. En 2017, la modelo confirmó que esperaba una hija de Scioli, aunque lo acusó de querer interrumpir el embarazo, algo que finalmente no sucedió. Desde entonces, la pareja atravesó varias crisis. Ese mismo año, publicó supuestos mensajes hot que el ex gobernador se intercambiaba con Sofía Clerici.

berger8 La pareja y su hija, en el momento de cortar la torta.

Pese a superar ese episodio, el conflicto volvió a surgir cuando Berger dijo ser víctima de “malos tratos” y “violencia psíquica” por parte del actual funcionario. “No me interesa más estar al lado de una persona que lo único que hace es hacerme sufrir", declaró en ese entonces. En 2019, Scioli fue designado embajador en Brasil y la pareja se mudó a ese país con la hija de ambos. Si bien volvieron a trascender rumores de separación, lograron superarlos y actualmente se muestran muy unidos.