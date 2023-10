Cómo está hoy Raquel Mancini, ícono de los 90 y otra paciente vip de Aníbal Lotocki

Caminó sobre cientos de pasarelas, recorrió distintos países con su escultural figura. También modeló prendas para distintas marcas de indumentaria y ropa interior. Hace más de tres décadas Raquel Mancini era, sin lugar a dudas, una de las mujeres a las que se asociaba con el estereotipo de belleza argentina.

Raquel Mancini, un sex symbol de los 90 1200 x 678.jpg Raquel Mancini, un ícono de belleza de los años '90, protagonizó distintas campañas como modelo.

Mancini estuvo casada durante cinco años con Martín Seefeld, el actor que encarnó a Gabriel Medina en Los Simuladores. Por esa época participó de distintas producciones de fotos para marcas de ropa y productos de belleza.

Durante la década de los ’90, Mancini mantuvo un largo romance con el exministro de Raúl Alfonsín, Enrique “Coti” Nosiglia. También fue pareja de Alejandro Mascardi (hermano del afamado representante de futbolistas) y de Fabián Rodríguez, el fallecido marido de la también modelo Nazarena Vélez.

Qué le pasó a Raquel Mancini tras una liposucción

En 1996, Mancini estuvo en estado de coma debido a una serie de complicaciones durante una liposucción. A los meses de dicha intervención, la modelo debió ser operada del intestino delgado por una úlcera provocada por el estrés.

Diez años más tarde, en 2016, Mancini estuvo otros 15 días en coma por influenza, cuadro del que se recuperó milagrosamente. Pese a haber brindado algunas entrevistas y contar los pormenores de su recuperación, debió alejarse de los medios y, ante la imposibilidad de trabajar, su situación económica se resintió.

Cómo sigue la salud de Raquel Mancini en 2023

En las últimos meses, Mancini fue internada de urgencia en el Hospital Fernández del barrio porteño de Palermo a raíz de una descompensación en la casa que comparte con su madre.

De acuerdo a una entrevista que su madre le concedió al programa Intrusos en marzo pasado, Mancini se descompensó por la falta de potasio a raíz de un régimen alimenticio al que se había sometido.

Qué experiencia tuvo Raquel Mancini con el médico Aníbal Lotocki

En medio del escándalo judicial y mediático que atraviesa el médico Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna y otras víctimas, Mancini le brindó una entrevista al programa LAM (América). En ese contexto, la modelo reveló cuál fue su experiencia en mano con el médico cirujano señalado por varias víctimas.

“Me saqué las mamas, me las achiqué con él. Y no tuve ningún problema. Eso es lo único que me hice. Yo iba al spa de él (por Lotocki), me ponía unas botas y un suerito de vitaminas, o sea, nada invasivo”, enumeró Mancini.

Ante la consulta del periodista que la entrevistó, Mancini aseguró que no recordaba cómo llegó al consultorio de Aníbal Lotocki y para buscar generar conciencia de lo que implica una intervención quirúrgica recordó su propio pesar.

Raquel Mancini, una vida marcada por las situaciones médicas 1200 x 678.jpg Raquel Mancini, de ícono de belleza de los años '90 a una vida marcada por situaciones médicas

“Sabés que no me acuerdo cómo llegué a él, no recuerdo. Me da pánico por las chicas, la cantidad de casos que están apareciendo, es tremendo. La belleza no va por ahí, pasa por adentro y lo digo yo que a los 35 años me hice una lipoaspiración y también me sacaron en un ascensor”, sostuvo.

Al referirse a Silvina Luna, quien murió el pasado 30 de agosto luego de estar varias semanas internada por una insuficiencia renal, Mancini recordó qué sintió por ella. “Me conmovió lo de Silvina, lloré, me dio una angustia, una pena, no era amiga, pero le tenía cariño. Recé mucho por ella y ojalá pueda descansar en paz”, concluyó.