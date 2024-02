Cómo fue el día que Silvia Fernández Barrio fue presa por su "relación" con una banda narco

Todo arrancó cuando Mirtha le consultó el motivo de su mudanza a Salta a mediados de los 90, a lo que ella contó: “Porque me separé, porque estaba muy dolida, porque quería salir de la fama. Me estaba haciendo muy mal”.

Y luego se vino la picante pregunta de Legran acerca del momento y el motivo por el que estuvo detenida en la provincia norteña: “¿Y te mezclaron en un tema de drogas?”.

Silvia Fernández Barrio y su duro momento en Salta

En enero de 1996, la periodista pasó detenida más de 20 horas por presunta tenencia de drogas, y recordó que el día anterior había ido a Cafayate con amigos y había sacado fotos.

Respecto a eso, contó: “Cuando vuelvo al auto, me encuentro con la puerta abierta. Dije ´qué raro´, pero como tengo un déficit de atención muy importante no le di importancia. Al día siguiente, salimos a pasear con las dos yeguas que tenía en ese momento y habían puesto carteles que decían ´Silvia narcotraficante´”.

Luego reveló que, en su auto, días después, encontró “dos rollitos de fotos de los que se usaban antes. Agarré uno y lo metí en la cartera. El otro siguió rodando en el auto. Voy al noticiero y, cuando vuelvo, veo una camioneta atrás. Se baja la policía, me dice ´esto es un allanamiento, usted está acusada de esto, vamos a revisar el auto´, y en ese momento pensé en los dos rollitos”.

Allí sucedió lo que la marcó para toda la vida: “La Policía agarró mi bolso y sacó un rollito. No recuerdo si era el rollito de la cartera o el del auto, pero en uno había marihuana y en el otro cocaína. Allanan mi casa, no encuentran nada. Yo vivía en la casa de la mamá del que era el escribano del gobierno. Y en la casa había un placard que estaba todo cerrado. Durante el allanamiento les dije ´eso no lo abran porque es del escribano´, y no lo abrieron. ¿Vos creés que en un allanamiento no vas a abrir un placard?”.

Y también explicó a qué se debía el allanamiento: “Dijeron que yo pertenecía a una banda de narcotraficantes”. Legrand le dijo: “Pero vos declaraste en algún momento que consumías drogas”.

“La verdad, lo he hecho. Unos cuantos de mi época lo han hecho. Pero no tenía nada que ver con un narcotraficante, con una banda. Le dije que sí, he consumido, pero la verdad es que no tengo nada que ver con una banda. Ellos me decían que tenía que ver con una chica a la que le compraba”, explicó.

“Por suerte salí libre de culpa y cargo de todo, pero fue uno de los peores momentos de mi vida”, cerró.