Cómo fue el festejo de cumpleaños de Juan Otero, el hijo de Flor Peña, en un barco

Días antes de esta celebración, Juan había protagonizado su primera aparición en el escenario de Cantando 2024, donde interpretó, junto a su compañera Bianca Zoppini, la canción “Can’t Stop the Feeling” de Justin Timberlake. Esta actuación no solo fue un hito en su incipiente carrera, sino que también conmovió profundamente a su madre, Florencia Peña. La actriz, conocida por su vasta trayectoria en televisión y teatro, no pudo contener las lágrimas al ver a su hijo sobre el escenario. "Me mata ver a mi hijo. Es muy emocionante, más allá de lo que tenga el jurado para decir", expresó Florencia visiblemente emocionada tras la presentación de Juan.

Juan Otero 1.jpg El cumpleaños anterior de Juan Otero, el hijo de Flor Peña

El orgullo de Flor Peña por Juan Otero

“Me enorgullece verlo hacer lo que ama. Es un placer acompañarlo en este proceso”, añadió la actriz. Juan, por su parte, ha manifestado en varias oportunidades su pasión por el canto y su deseo de abrirse camino en el mundo artístico, siguiendo los pasos de su madre, pero también trazando su propio camino.

La celebración del cumpleaños de Juan Otero no pasó desapercibida, ya que, además de contar con la presencia de importantes figuras del espectáculo, fue una demostración más de la creciente popularidad del joven. Con un futuro prometedor tanto en la música como en los medios, su participación en Cantando 2024 le ha permitido ganar visibilidad y conectar con una audiencia más amplia. Su carisma y talento han comenzado a atraer la atención de los fanáticos del programa y de quienes siguen de cerca su evolución como artista.