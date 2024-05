Cómo se puso Fernanda Callejón al ver que su ex su puso de novio con una famosa

En el programa Intrusos, Guido Záffora mencionó: "Le escribí a Callejón y no me respondió". Sin embargo, fue Flor de la V quien aportó información más detallada sobre la situación actual de la actriz. "Callejón está en Disney. Está facturando como nunca. Es la número uno en la aplicación Divasplay. La que más factura en la Argentina hoy es María Fernanda Callejón, pero a un nivel increíble", comentó Flor.

La revelación de Flor de la V no solo destacó el éxito actual de Callejón en Divasplay, sino que también arrojó luz sobre su relación con el exfutbolista Fernando Gamboa. "La semana pasada estuve hablando con ellos y me contaron eso. Yo me preguntaba, ¿qué pasa con Fernanda que está perdida?", agregó Flor.

Callejon 1.jpg María Fernanda Callejón.

Cómo está María Fernanda Callejón tras su polémica separación

Záffora añadió detalles sobre el resurgimiento de Callejón: "Me pone muy contento esto porque ella estaba muy mal económicamente. Se había quedado sin trabajo y estaba buscando qué hacer. Está bueno que ahora pueda ganar bien y ahorrar". Este resurgimiento es especialmente significativo dado que, hace unos meses, Callejón había atravesado momentos difíciles tras su separación de Diotto.

La separación de Callejón y Diotto no estuvo exenta de escándalos. En una ocasión anterior, Callejón se mostró muy afectada y reveló aspectos dolorosos de su relación. "Que él me ponga un bozal legal o una cautelar para que yo no hable ya me parece un montón, y fue él quien expuso todo esto en los medios desde el minuto uno", expresó la actriz en ese momento, visiblemente angustiada.

Callejon 2.jpg María Fernanda Callejón.

Cómo había sido la separación de María Fernanda Callejón y Ricky Diotto

María Fernanda Callejón continuó: "Estoy agotada de cubrir tantos flancos, porque él me ha bloqueado por todos lados. Me ha bloqueado económicamente, me ha perjudicado en todo sentido, es mentira que yo no pago, yo pago todo lo que me corresponde. Y a mi hija no le falta absolutamente nada". Estas declaraciones reflejan el nivel de conflicto que existía entre la pareja antes de su separación definitiva.

Además, María Fernanda Callejón hizo referencia a la infidelidad de Diotto y las consecuencias legales que enfrentaron. "Yo estaba guardando y callando todas estas situaciones que naturalicé durante años y todavía no podía procesar. Y, cuando tomé la decisión de separarme, no hubo un solo detonante. A mí no me importaba la infidelidad, a mí lo que me impacta de este chat, que también lo presenté en la Justicia, es cuando él dice ‘yo no me voy de acá porque esta casa es mía’", comentó Fernanda entre lágrimas.