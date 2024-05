Cómo se puso Furia al ver el complot que hicieron en su contra en Gran Hermano

La reacción de Furia al ver a los Bros complotando entre ellos

Mientras tanto, en el otro extremo, los demás concursantes observaban atentamente y comentaban sobre las decisiones de "Los Bros", señalando sus intenciones de nominación y las posibles alianzas en juego. Furia expresó su decepción con Nicolás, lamentando sentirse traicionada por su accionar: "Yo a Nico lo tenía allá arriba. A mí me cayó como el or…, perdón. Me hace sentir muy mal. Nico me sorprendió un montón y me siento muy decepcionada a un nivel que me da tristeza. Estoy triste".

Las reacciones en la casa no se hicieron esperar, con comentarios cargados de indignación y frustración por las revelaciones durante la cena. Mientras los jugadores intentaban disimular y continuar con sus actividades, las tensiones estaban en su punto máximo, con la certeza de que las alianzas y estrategias estarían en tela de juicio en las próximas nominaciones.

Furia 1.jpg Furia no pudo evitar su decepción al ver a Nicolás complotando

El enojo del resto de la casa de Gran Hermano ante la estrategia de los Bros

“¿Tenemos una fulminante?”, llegó a preguntar Juliana al ver a los Bros complotando. “No tenemos nada”, respondió Virginia. “Cómo se quieren lavar las manos ¡Qué hijos de p...!”, aseguró Manzana al ver a sus compañeros. “Él quiere quedar bien, es lo único que le importa”, sumó Virginia. “Ojalá se metan los votos en el or...”, cerró Florencia, una de las elegidas por los Bros para ser votada.

Sin embargo, pese a la tentación de revelar lo visto durante la transmisión en vivo, los participantes acordaron guardar silencio y no revelar nada a "Los Bros", manteniendo así un juego de estrategia y engaños que promete más sorpresas en los próximos días.

Embed El resto de los jugadores se enteraron del beneficio de ellos y están extasiados



Seguí el minuto a minuto en https://t.co/Ppl6ji2TwC y viví #GranHermano gratis las 24hs en @directvla y @dgo_latam pic.twitter.com/itPDQGvgWo — Gran Hermano (@GranHermanoAr) May 1, 2024

El teléfono rojo sigue siendo un factor determinante en la dinámica de Gran Hermano, desatando conflictos y revelaciones que mantienen en vilo a los participantes y a los espectadores por igual. Con cada llamada, el juego se intensifica y las alianzas se ponen a prueba, demostrando que en la casa más famosa del país, nada es lo que parece.