Con qué famoso periodista de TN se peleó feo Pablo Echarri en la mesa de Mirtha Legrand

“ Argentina hace años que no es autoválida económicamente ”, arremetió el conductor mientras el actor le aclaró: “ Argentina no lo es desde la toma de deuda de Mauricio Macri. Luego de pagar al FMI, había aún más injerencia del fondo… ”.

Más detalles sobre el tenso cruce entre Pablo Echarri y el periodista de TN, Diego Sehinkman

“No, caballero, no. No es así. Esa es una narrativa. Déjeme meter un párrafo, párrafo y medio. Hace años que Argentina no produce lo que gasta. Argentina no pagaba sus gastos, ¿cómo compensaba? Con emisión o con deuda. Argentina está atrapada en un ciclo. El gobierno del kirchnerismo vino emitiendo muy fuerte. De hecho, Alberto Fernández terminó su ciclo con un acumulado de 800% de inflación, sin deuda. ¿Es lindo tener deudas? No, Pablo, claro que no. Pero creo que hay que acomodarse…”, argumentó Sehinkman.

Y agregó: “Creo que hay que darle tiempo al gobierno a que desarrolle sus ideas. Va un año y cuatro meses. Démosle un poco de chance. De los últimos 22 años, 16 fueron del kirchnerismo. Se probaron herramientas económicas de todo tipo y terminamos sin control del dólar, con una informalidad del 40% y con jubilaciones rotas… Demos la chance a algo nuevo ”.

Echarri reconoció parte del argumento del periodista: “No estoy en contra de eso (en alusión al tiempo a Milei), sino que me refiero a la injerencia del FMI en el país. Estoy en contra de que el FMI asista económicamente a Argentina, porque viene con una receta interminable de cosas y eso evita el desarrollo del país ”, concluyó el actor.