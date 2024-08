Con qué palabra se definió Benjamín Vicuña en la intimidad

Es que durante la charla, los conductores Diego Leuco y Micaela Vázquez no dudaron en lanzarle una pregunta que, a simple vista, parecía inocente pero que rápidamente se tornó en algo mucho más picante. "¿Peluche o mecánico?", fue la interrogante que dejó a Vicuña sin demasiadas opciones para esquivar. La pregunta buscaba explorar si el actor se identificaba más con un estilo "peluche" – romántico, sensible, más dado a charlas profundas – o con un enfoque "mecánico" – directo, extrovertido y quizás un poco más frío.

Sin embargo, fiel a su estilo sin filtros, Vicuña tomó la pregunta con humor y algo de picardía. "¿Peluche porno da?", respondió entre risas. Su comentario desató carcajadas en el estudio, y rápidamente agregó: "Con el peluche está todo bien, pero en un momento es como que no le pasa nada, te puede empalagar el peluchón. Igual, aguanten los peluches". Con esta respuesta, dejó en claro que, aunque el romanticismo tiene su lugar, no es suficiente por sí solo.

Pero la charla no se detuvo ahí. Los conductores, animados por la naturalidad con la que Vicuña abordó el tema, continuaron indagando en su vida personal. Le preguntaron si, en una cita, optaría por invitar a su pareja a "tomar un vino en casa" o "ver las estrellas en la playa". Con su característico ingenio, el actor eludió ambas opciones con una respuesta que sorprendió a todos: "Acariciame el peluche".

Vicuña 2.jpg Benjamín Vicuña

Benjamín Vicuña reveló qué es lo que le da celos

La conversación, que osciló entre lo divertido y lo íntimo, también permitió a Vicuña hablar sobre un tema más serio: los celos en sus relaciones. "Me di cuenta de algo en particular que a mí me dispara los celos...", confesó el actor chileno, ahora en pareja con Analía Espasandín. Sin rodeos, explicó que lo que más le afecta es "cuando ves a la persona riéndose mucho con otro". Micaela Vázquez, compartiendo la charla, comentó que "es tremendo encontrar a tu pareja riéndose con otra", a lo que Vicuña respondió con una frase contundente: "Risa mete cuerno".

Este tipo de declaraciones muestran una faceta de Vicuña que muchos de sus fans valoran: su capacidad para ser genuino, incluso cuando se trata de temas que otros podrían considerar incómodos. Lejos de la formalidad de las entrevistas tradicionales, el formato relajado de Antes que Nadie permitió que el actor se mostrara tal como es, sin filtros ni artificios.