¡Estaba de novia! Quién era la pareja de Tamara Pettinato cuando se filmó con Alberto Fernández

“Yo tengo un novio a la distancia en Estados Unidos. Por eso el año pasado me fui dos meses. Hace 17 años que estamos juntos. Está siempre ahí, es yanqui, no habla español”, explicó sobre su pareja en PH, podemos hablar, pero dio un detalle más que sorprendió a todos: “Acá soy soltera. Cuando entro en este país soy soltera”.

“Es ideal, porque entro a Estados Unidos y tengo novio. Pero él tiene novia todo el tiempo, que soy yo. Las reglas no son iguales para todos, basta de igualdad…", lanzó con humor, al analizar la relación que mantenían. A pesar de ese aspecto, Tamara admitió: “Los años pasan y dura”.

Ante la consulta de Andy Kusnetzoff de si hacían sexting con su novio estadounidense, la hija de Roberto Pettinato aclaró que ya habían dejado esa práctica en el pasado. "No, ya no. Somos como matrimonio viejo a esta altura. Nos hacemos videollamadas cocinando, charlamos”, contó sobre su vínculo con el hombre.

tamara alberto.png Tamara Pettinato y Alberto Fernández.

Qué dijo Tamara Pettinato de su relación con Alberto Fernández

Los encuentros de Alberto Fernández y Tamara Pettinato se remontan a la pandemia de coronavirus y en diálogo con Andy se explayó sobre la causa que le iniciaron por sus visitas a la Quinta Presidencial de Olivos. “Tengo una causa penal por infligir la ley: no hice nada ilegal, tenía permiso de circulación", explicó en 2021..

A pesar de no dar a conocer los motivos de sus visitas, admitió que fue a ver al entonces presidente por "algo personal”. "Es la única explicación que di, porque no quiero dar detalles de algo que no lo conté yo, que no salió de mí”, comentó en ese momento, luego de que abrieran una causa en su contra por ver a Fernández durante el confinamiento.

Quién es Tamara Pettinato

Tamara Pettinato, hija del famoso músico y conductor Roberto Pettinato, está en el centro de una nueva polémica. Un video de LN+ la muestra en una conversación íntima con el expresidente Alberto Fernández en la Casa Rosada, y su figura mediática es el foco de atención.

Desde sus inicios en televisión, Tamara se ha destacado por su participación en programas como Intrusos, Cortá por Lozano, y Bendita TV. También ha probado suerte en el teatro, formando parte del elenco de Confesiones de mujeres de 30, junto a Sofía Gala Castiglione y Julieta Cayetina.

tamara-pettinato-tenia-otro-nombre.jpg Tamara Pettinato.

Tamara tiene también una amplia trayectoria radial, quizás el ámbito donde mejor se desenvuelve y donde más se la ha elogiado. Conductora de algunos ciclos, panelista de otros, se encuentra involucrada en los medios hace ya algunas décadas. Con un humor ácido y una gran rapidez mental, Tamara supo ser figura destacada en casi todos los programas de los que participó.