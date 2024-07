Con qué vedette se la vio a los besos a Furia tras salir de Gran Hermano

El momento más comentado de la tarde llegó cuando María Eugenia Ritó hizo su entrada al set. Al saludarse frente a la cámara, Ritó sorprendió a todos al tomar a Furia por la cara y darle un apasionado beso en la boca. La reacción fue inmediata, con exclamaciones de sorpresa y risas entre los presentes en el estudio. Furia, fiel a su estilo, respondió con humor: "Me mata mi novio, ahre que no tenía", desatando aún más carcajadas.

Este inusual gesto no terminó allí. Uno de los panelistas sugirió en broma un "choque de lolas", y las dos mujeres, aún tomadas de la mano, continuaron con un diálogo divertido y provocador. "Pero mi amor... me tendrían que contratar a mí", dijo Ritó con su tono característico, a lo que Juliana respondió picante: "Pero vos querés entrar a Gran Hermano?" Ritó contestó tajante: "No, yo no", pero Furia remató: "Una candidata para Gran Hermano, mirá lo dije ya".

Furia.jpg Furia y María Eugenia Ritó

El enojo de las seguidoras de Furia con María Eugenia Ritó

La publicación del video en la cuenta de Instagram de María Eugenia Ritó, que cuenta con más de 592 mil seguidores, generó una avalancha de comentarios. Los fanáticos de Gran Hermano y seguidores de ambas figuras no tardaron en reaccionar, llenando las redes sociales con opiniones de todo tipo. "Soltá a la nena", "Pero esta qué se cree, que haga la fila", y "Es nuestra chiquita. Sabemos que genera tantas sensaciones pero respeto a nosotros", fueron algunos de los mensajes que se pudieron leer en el ciberespacio.

Desde su salida de Gran Hermano, Juliana Scaglione ha sido una de las exparticipantes más mediáticas, apareciendo en numerosos programas de televisión y causando revuelo con cada una de sus apariciones. Su carisma y estilo directo la han convertido en una figura popular entre los seguidores del reality show.