¿Con quién peleó el Turco García? El polémico "Camisetas Nani"

Este martes por la noche, el ex futbolista se fue a las piñas con un personaje muy conocido en las redes sociales. Pero, ¿de quién se trata?

Durante las últimas horas, se volvió viral el video de la pelea a las piñas del Turco García, ex futbolista de Racing y de la Selección Argentina. El hecho ocurrió durante su programa "Lo del Turco", y tuvo como protagonista a otro personaje tan conocido como polémico en las redes: "Camisetas Nani".

Es que en su tienda, Chao vende todo tipo de camisetas de fútbol. El tema es que, en la mayoría de las oportunidades, afirma que las remeras son originales y han sido entregadas por los jugadores desde la mismísima utilería. Así también se eleva considerablemente el precio, pero ya pasó en más de una oportunidad que los supuestos protagonistas desmientan la versión de Camisetas Nani.

Así ocurrió tiempo atrás con una camiseta en particular: la de Agustín Sández, el defensor que hoy juega en Rosario Central. En aquel momento en Boca, Camisetas Nani subió una remera que supuestamente había sido sacada de utilería y entregada por el "Chipi" Barijho, ex delantero del Xeneize.

Fue el propio "Chipi" quien desmintió lo ocurrido y dijo "no le doy camisetas a nadie y menos a ustedes". A eso se suma que, según la tienda, la remera es de utilería y es talle S; pero Sández mide 1,84 m. y pesa más de 72 kilos, por lo que no usaría nunca ese talle.



GIhwCCaXUAAtt6v.jfif Camisetas Nani, el protagonista que se agarró a piñas con el Turco García.

Como esa polémica, Camisetas Nani ha protagonizado numerosos cruces en redes sociales con gente que los denuncia por vender réplicas de mala calidad y hacerlas pasar por originales.

La pelea viral del Turco García

Si bien no está confirmado del todo el porqué de la gresca, el video no tardó en volverse viral y trascendió que ocurrió luego de reiterados chistes que enfurecieron el Turco. Entre los invitados al programa estaba Luquitas Rodríguez. El influencer quedó en primer plano durante la pelea a piñas, por lo que también se volvió viral, más allá de que no tuvo participación.

Luquitas, conductor del programa "Paren la Mano" por Vorterix, relató lo ocurrido horas después de la grabación en uno de sus habituales streamings.

Embed "Turco García":



Porque termino a las trompadas en la filmación de su programa.pic.twitter.com/rslmYU23sU — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 13, 2024

"Camisetas Nani, que se llama Tati, estaba tirando sus pispireteadas, sus chistes, tirando de la soga quizás sin saberlo, no sé. Y voy a citar, pero no maten al mensajero eh. Le dice 'encima este te quiere coger a tu mujer', y el Turco García se enoja, uno diría que con cierta justicia. Y primero el Turco decide tirar un vaso de agua, no es que recurre a la violencia, y empapa a Martín (Coscu)", contó Rodríguez.

"Ahí hay un 'epa', me parece que la mesa se da cuenta que se había cruzado un límite, que no estaba dentro de los márgenes. Ahí Camisetas Nani vuelve a hacer un comentario, y el Turco toma la decisión, unilateral por cierto, de arrojar el vaso vacío. Camisetas Nani se para y lo va a buscar", amplía Luquitas.