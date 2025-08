Confirmado: Mike Amigorena deja "La cena de los tontos" y revelan quién ocupará su lugar

amigorena 1

“La cena de los tontos” un clásico del teatro argentino

La cena de los tontos es una adaptación local del clásico francés escrito por Francis Veber y estrenado por primera vez en Argentina en el año 2000 con Francella y Suar como protagonistas. Su primera versión fue un éxito rotundo, y tuvo una reposición en 2009 en Mar del Plata.

En esta nueva etapa, con dirección y estética renovada, la obra vuelve a interpelar a los espectadores con una historia hilarante, pero también cargada de crítica social. La propuesta puede disfrutarse de jueves a domingo, con entradas disponibles en la boletería del teatro o a través de Plateanet.

La pieza teatral sigue la historia de un grupo de amigos que cada semana organiza una cena muy particular: cada uno debe llevar como invitado a alguien que considere un “tonto”, con el objetivo de burlarse de él sin que se dé cuenta. Pablo Barrantes, uno de los anfitriones habituales, cree tener al candidato perfecto: Francisco Pignon, un hombre ingenuo y solitario. Lo que Barrantes no imagina es que su invitado no solo arruinará la velada, sino que desatará una serie de situaciones inesperadas que alterarán su vida.

amigorena 2

La salida de Mike Amigorena

Semanas atrás, el programa Intrusos dio a conocer indicios de tensión dentro del elenco de la obra. Según informaron los conductores Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, existían roces entre Amigorena y Bossi, principales protagonistas de la puesta. Las diferencias personales y creativas habrían sido determinantes para la salida del actor del proyecto. “Siempre se supo que desde el estreno había muy mala onda entre Mike Amigorena y Martín Bossi. La cosa termina con la salida de Mike del proyecto, para ser reemplazado por otro actor”, adelantaban días atrás.

Pallares también aportó detalles de una entrevista fallida que habría reflejado la tensión entre los protagonistas: “Hicimos un móvil en el que Mike decía que era una obra para ver en pareja, y Bossi decía que no, que era para toda la familia. Eso ocurrió en el mismo móvil, y ya ahí notamos algo raro en la dinámica entre ellos”.

Además, según los conductores, Amigorena habría tenido diferencias con parte de la producción. “Sabemos que Francella no quedó conforme con lo que vio en los ensayos. Mike quería que no lo destacaran tanto en los carteles promocionales, lo cual no es habitual para un protagonista”, explicó Lussich.

Pallares y Lussich.jpg

Sumado a ellos, fue Juan Etchegoyen en Mitre Live (Radio Mitre), quien salió a contar un tenso encuentro que se dio entre ambos actores (Amigorena y Bermúdez) cuando se encontraron recientemente. “La situación de último momento es que el clima se corta con un cuchillo porque se encontraron los actores, se vieron cara a cara y Amigorena está re caliente con todo”, expresó. Y, manifestó: “Tengo entendido que Mike llegó a un arreglo económico con la producción de la obra para no hacer lío, pero se sintió muy mal cuando se dio cuenta que lo que yo había contado acá, que no iban a renovarle contrato, era verdad”.

Según trascendió en los medios, el enojo de Amigorena es total

“Mike Amigorena estuvo muy enojado en estas semanas, de hecho, sigue no promocionando la obra de teatro y obviamente no participa de los videos interactivos con sus compañeros, pero la tensión y el escándalo es total. Mike se despide este domingo y el jueves que viene arranca Gustavo”, agregó el conductor en Mitre.

Gustavo Bermúdez.

Sin embargo, el programa consultó por esta situación a Amigorena a través de un móvil a la salida del teatro. “¿Cómo me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir? ¡Ni en pedo!”, respondió. “¿Te parece que renuncie a esto? No sé de dónde salen los rumores, será que no hay noticias. Nos cagamos de risa de todo esto”, dijo. Sin embargo, tras el móvil, los conductores del programa insistieron en que la decisión ya estaba tomada y que la producción no renovaría el contrato de Amigorena, el cual vencía el 31 de julio. “A todo el elenco se le renovó, menos a Mike”, sentenció Pallares.