Contaron por qué fue detenido el padre del bebé de Morena Rial

Cuando y porqué estuvo detenido Ogas

Matías Ogas, en medio de la tensa y maratónica entrevista reconoció que estuvo detenido algún tiempo atrás. “Sí, estuve una vez detenido, pero hace mucho tiempo. Por un hurto ”, le contó a Luis Bremer quien consultó debido a información que habían podido recolectar los periodistas.

Asimismo, contó que a Morena Rial la conoció por Instagram y se negó a responder si está enamorado de la mediática, aunque reconoció que intentará viajar a Buenos Aires para verla y estar más cerca suyo y, también, de su hijo pese al bloqueo de relación por parte de Jorge Rial.

El padre del hijo de Morena Rial se cansó y rompió el silencio en el programa de Luis Ventura

El joven, hasta el día de ayer, no se había pronunciado al respecto de la situación que lo atraviesa, es por ello que en “A la tarde”, un programa conducido por Luis Ventura cada tarde en América TV, obtuvieron su palabra en lo que fue una tensa entrevista.

Matías Ogas habló con Luis Ventura y respondió a las acusaciones recibidas

Luis Ventura entrevistó telefónicamente, junto al panel de A la Tarde, a Matías Ogas, padre del segundo hijo de Morena Rial. Durante la conversación, el joven desmintió haber tenido pedido de captura, además, no solo disparó duras e inesperadas declaraciones sobre la situación de su expareja, sino también, contra del entorno de Morena Rial.

El duro momento que atraviesa la ex pareja de Morena Rial al no poder ver a su hijo

Ogas también se manifestó respecto a las actividades delictivas de Morena Rial, sobre las cuales afirmó no estar al tanto no solo de lo acontecido ni del entorno involucrado en la causa que llevó a la cárcel a la hija de Jorge Rial. Además, se refirió a su estadía en Córdoba ante la problemática que involucra a Amadeo, su hijo, acusando tener miedo a lo que puedan llegar a decir los medios sobre su viaje a la ciudad. “No estoy bien porque no estoy cerca de mi hijo. No tengo comunicación de nada, la persona que está con él me bloqueó de todos lados", respondió en referencia a su nula relación con su hijo Amadeo. Vale aclarar que, según trascendió, el menor se encuentra al cuidado de su abuelo, Jorge Rial y su círculo íntimo.