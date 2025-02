Morena Rial se negó a declarar y seguirá detenida

La joven era trasladada en un patrullero a la comisaría donde continuará detenida. "No estaba en condiciones de declarar", sostuvo el abogado defensor.

"Se negó a declarar porque no estaba en condiciones. Tiene un fuerte dolor en las muñecas. Tuve que insistir al Ministerio Público Fiscal porque no querían darle (...) No querían que lo hiciera -declarara- por escrito, ya que podría agravarse la condición en sus manos", apuntó el abogado.

No obstante, Cipolla remarcó que a Rial "la esposaron de forma muy agresiva y esto provocó un deterioro, sumado a una fisura anterior y tiene las manos bastante inflamadas".

Al respecto, sostuvo que el fiscal Patricio Ferrari "no quería ponerlo en el acta para que no la atendiera un médico".

"Después de una discusión lo agregó de mala manera", relató Cipolla.

morena rial detenida

En esta línea, el letrado reclamó por las condiciones de la detención de la hija de Jorge Rial: "Durmió en el piso, no está en condiciones físicas. Se siente mal, está adolorida y espero que se respeten los derechos inherentes al ser humano".

Más temprano, Cipolla dijo que Morena Rial estaba "desbordada", tras visitarla en la Comisaría Vecinal 1 B de la Ciudad.

El letrado, que estuvo junto a la influencer durante una hora aproximadamente, señaló que Morena está "devastada".

"La intenté consolar y está un poco mejor. Hice que le filmaran un video de su hijo para mostrarle que estaba bien porque la preocupación de ella era el bebé", aseguró.

Al respecto, el abogado enfatizó en que la joven estaba "preocupadísima" por el bienestar de su hijo menor y "no paraba de llorar".

Morena Rial rompió el silencio

Morena Rial, la hija del reconocido periodista Jorge Rial, es más conocida a nivel mediático por sus variados escándalos. Tras haber estado vinculada con varios hechos delictivos en el último tiempo, ahora nuevamente fue detenida tras una investigación judicial que la vinculó con una banda y en la cual fue implicada en un robo.

La joven fue apresada a las 3:30 de la madrugada de este miércoles por personal policial de la Superintendencia de Seguridad Región AMBA Norte I, en conjunto con efectivos de distintas delegaciones de la Policía de San Isidro, en un hotel del centro porteño, cerca de Cerrito y Lavalle.

Morena Rial-Facundo Ambrosioni-home.jpg

Fuentes policiales informaron que Morena Rial participó de un robo conocido como modalidad "escruche" junto a otros cómplices en Villa Adelina y fue captada por cámaras municipales y privadas luego de cometer el hecho ilícito del que se investiga.

El citado asalto fue denunciado por un hombre que indicó que habían ingresado a su vivienda de la calle José María Moreno al 2000, violentando una ventana para sustraer varias de sus pertenencias, tras lo cual las cámaras determinaron la identidad de los autores.