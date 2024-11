Convención D23: cuáles son los nuevos proyectos de Marvel

Con una seguidilla de películas que fracasaron en la taquilla global como Black Widow (2021), Eternals (2021), Doctor Strange en el multiverso de la locura (2022), Thor: Amor y trueno (2022), Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023), Guardianes de la galaxia Vol. 3 (2023) y The Marvels (2023), los estudios Disney están apostando a que sus próximos estrenos de Marvel logren superar el mal momento.