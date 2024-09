Cristian Castro y su novia con Susana: "Queremos tener un hijo"

Sentados en el living, y con picos de rating de más de 14 puntos, Cristian contó que conquistó a Mariela yendo a Córdoba a verla. “Viajé nueve horas a Córdoba para conocerla, fuimos a cenar y le di un beso”, dijo el cantante que reconoció su deseo de ser padre.

Sobre el conflicto que mantuvo la pareja, Cristian explicó: “Lamentablemente, yo soy muy celoso. Vi una foto en su celular y me enojé. Luego, yo traté de comportarme lo mejor posible, siempre tranquilo”.

Lejos de las peleas, la pareja confirmó que tienen el deseo de convertirse en padres. Ella es madre de un joven de 21 años. Él tiene 3 hijos; uno con cada mujer: Valeria Liberman, Simone Candy y Paola Erazo.

Al mismo tiempo, Mariela contó que tiene una excelente relación con su suegra, Verónica Castro, con quien, según ella, habla por teléfono todas las noches durante 40 minutos. “Charlamos de todo y nos reimos mucho”, dijo la arquitecta. Sin embargo, Susana inmediatamente se mostró sorprendida y dudó: “Que raro… a Verónica no le gusta contar mucho y tampoco hablar de noche”.

Sobre el final de la entrevista, la diva de los teléfonos quiso saber si hay posibilidad de casamiento en un futuro no muy lejano y ambos coincidieron en que el deseo y las ganas está presente. “A mi me gusta el casamiento. Quiero que me salga bien”, dijo el cantante refiriéndose a que en las otras relaciones tan bien no le fue.

En las redes sociales no tardaron en hacer tendencia el nombre del cantante y muchos de los comentarios se refirieron a la cara de su novia durante la entrevista. Es que Mariela no tuvo cara de buenos amigos durante el tiempo que duró la charla con Susana donde incluso la diva le recordó las frases despectivas que había tenido contra el mexicano.