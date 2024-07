Cuál es el apodo que las hijas de Marcelo Tinelli le pusieron a Millet Figueroa, su novia

Marcelo Tinelli rehízo su vida con Milett Figueroa, al tiempo de separarse de Guillermina Valdés. El conductor enfrentó varios rumores de crisis con la modelo pero se mantuvieron juntos a pesar de todo. Sin embargo, las hijas del periodista no ven con muy buenos ojos ese vínculo y se conoció el particular apodo que le pusieron.

Según revelaron en Socios del Espectáculo, Mica y Cande no aceptan aún la relación que mantiene su padre con la modelo por su edad y Rodrigo Lussich contó que los rumores de que no aprobaban a Milett surgieron en febrero. “No les gusta que la mujer de su padre sea más chica que ellas”, confirmó en esa oportunidad.

Tinelli-Milett-Mendoza-Portada.jpg Las hijas de Marcelo Tinelli cuestionarían el noviazgo que el conductor tiene con Milett Figueroa.

El apodo que le pudieron Cande y Mica, las hijas de Marcelo Tinelli a Milet Figueroa

Luego de que trascendieran los rumores de que Mica y Cande no estaban contentas con el noviazgo de su padre, se conoció el particular apodo que le pusieron a Milett. “Nosotros dijimos desde febrero que (las hijas de Tinelli) no la quieren a Milett. Le dicen entre comillas, no despectivamente porque no hay acá racismo ni discriminación ni xenofobia, pero le dicen la peruana”, contó Lussich.

“Bueno, porque es peruana. Nació en Perú… Mirtha también se refirió a ella como la peruana, y está bien, pero siempre estamos al filo de que todo el mundo se enoje por cualquier cosa”, aclaró el periodista y Mariana Brey intervino: “Me contaron que lo primero que le advirtieron fue: ‘Ojo, es divina, pero es una trepa’. Pero Marcelo se enganchó, no sé si está enamorado”.

Mica y Cande 2.jpg Cande y Mica Tinelli le pusieron un apodo a Milett Figueroa.

El nuevo mate de Marcelo Tinelli tras ganar la Copa América

Marcelo Tinelli es un gran fanático del fútbol y de la Selección Argentina. Luego de que el equipo capitaneado por Lionel Messi se consagrara como campeón de América, el conductor tuvo un gesto con el equipo y mostró el nuevo termo que sumó a su colección, con el que celebró el triunfo.

Durante la final agónica frente a Colombia, el conductor estuvo presente en la tribuna alentando al equipo y celebró el triunfo desde la cancha, ya que siguió al seleccionado durante toda la competencia. De regreso en el país, mostró el especial regalo que recibió y que se hizo tendencia en redes, ya que es un objeto coleccionable que hace alusión al campeonato obtenido.

El periodista compartió en sus redes sociales el termo que estrenó y que le recuerda el bicampeonato de la Selección con una foto de todo el equipo que recibió el trofeo, mientras Messi lo sostiene en lo más alto, el logo de la AFA y la leyenda “Bicampeones de América” con la fecha del 14 de julio de 2024, día en el que Argentina obtuvo el título.

Muy contento por el triunfo y el obsequio, Marcelo mostró el termo para usar cada vez que tome mate. “Tremendo regalo. Gracias por este termo de los Campeones de América”, expresó en su cuenta de Instagram. El posteo se hizo tendencia en X y en Argentina, luego de que Tinelli publicara la historia en su cuenta oficial.